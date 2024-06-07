Benzin ve motorine indirim geldi: Tabelalar değişti

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim geldi.

İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 40,05 TL

Motorin fiyatı: 39,13 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40,13 TL

Motorin fiyatı: 39,21 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,13 TL

Motorin fiyatı: 40,20 TL

İzmi̇r

Benzin fiyatı: 41,42 TL

Motorin fiyatı: 40,52 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor