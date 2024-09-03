Benzin ve Elektriğe Gerek Olmadan Çalışıyor: Bu Otomobilin Fiyatı Çok Ucuz
Ne akaryakıta ne elektriğe ne de şarja ihtiyaç duymadan çalışıyor, saate 48 kilometre hız yapıyor. İnsan yapımı olan araç sosyal medyanın gündemine oturdu. Fiyatı ise merak konusu oldu.
Türkiye’de en ucuz sıfır araç 840 bin 900 TL’ye, en ucuz elektrikli araç ise 885 bin TL’ye satılıyor. İkinci ellerde de durumlar pek iç açıcı değil.
Yüksek araç fiyatlarının yanı sıra, benzin, motorin ve otogaz gibi akaryakıt kalemlerinin de litre fiyatı mütemadiyen artış gösteriyor.
Hal böyle olunca araç sahipleri ve araç almak isteyenler sükutu hayale uğruyor. Ne elektriğe ne de benzine gerek duymadan çalışan insan yapımı bir araç ise tüm bu sorunları ortadan kaldırıyor.
Tamamen insan gücüyle çalışan, yakıt ya da elektriğe ihtiyaç duymadan saatte 48 km hıza ulaşabilen araba sosyal medyada gündem oldu. Kol yardımı ile çalışan araç, yine kol sayesinde sağa sola veya geriye doğru gidebiliyor.
“İnsan aracı” olarak adlandırılan aracın fiyatın merak konusu olurken, cep dostu olduğu bildiriliyor.