BENZİN FİYATINDA REKOR, Motorine Zam Yolda! Akaryakıt Tabelasında İlk Kez Bu Rakamı Göreceksiniz: O İllerde Litresi 47 Lirayı Bile Aştı

Aralık ayı enflasyon rakamları ile belli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) 6 aylık değişim akaryakıt fiyatları üzerindeki vergi oranlarını da belirliyor. Son 6 aylık Yİ-ÜFE’nin yüzde 7,56 gelmesine rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı flaş bir düzenleme yaparak oranı yüzde 6’da sınırladı. Karar ile motorin litre fiyatları 0,77 TL, benzin fiyatı 0,82 TL zamlanmıştı. Akaryakıta bugün bir zam daha geldi. İşte 7 Ocak 2025 Salı il il güncel benzin mazot fiyatı…

BENZİNE ZAM GELDİ, LİTRESİ 47 LİRAYI AŞTI

ÖTV zamlarının üzerinden çok geçmeden akaryakıta ikinci bir zam daha geldi. Bu gece yarısı benzin litre fiyatı 1,24 TL daha artarak tüm zamanların rekor seviyesine yükseldi. İstanbul’da ortalama benzin litre fiyatları 45,3 liranın üzerine çıktı. Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari gibi illerde ise 47 lirayı bile aştı.

MOTORİNE DE ZAM GELİYOR

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 96 kuruş zam gelecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 OCAK 2025 SALI)

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 45,31 TL

Motorin: 44,75 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 44,65 TL

İZMİR

Benzin: 46,21 TL

Motorin: 45,82 TL

ANKARA

Benzin: 45,86 TL

Motorin: 45,36 TL

Kaynak: Haber Merkezi