BENZİN FİYATINDA REKOR, Motorine Zam Yolda! Akaryakıt Tabelasında İlk Kez Bu Rakamı Göreceksiniz: O İllerde Litresi 47 Lirayı Bile Aştı
Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Brent petrol geçen haftaki yükselişine son iki gündür dur dese de 76 dolara yakın bir seviyede işlem görüyor. Öte yandan akaryakıt fiyatlarına yansıtılan ÖTV zammı sonrası hem benzin hem de motorine zam gelmişti. Ancak akaryakıt bayilerinde tabela bugün bir kez daha değişti ve tarihinde ilk kez bu rakamlar yandı! Yarın da motorine zam geliyor!
Aralık ayı enflasyon rakamları ile belli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) 6 aylık değişim akaryakıt fiyatları üzerindeki vergi oranlarını da belirliyor. Son 6 aylık Yİ-ÜFE’nin yüzde 7,56 gelmesine rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı flaş bir düzenleme yaparak oranı yüzde 6’da sınırladı. Karar ile motorin litre fiyatları 0,77 TL, benzin fiyatı 0,82 TL zamlanmıştı. Akaryakıta bugün bir zam daha geldi. İşte 7 Ocak 2025 Salı il il güncel benzin mazot fiyatı…
BENZİNE ZAM GELDİ, LİTRESİ 47 LİRAYI AŞTI
ÖTV zamlarının üzerinden çok geçmeden akaryakıta ikinci bir zam daha geldi. Bu gece yarısı benzin litre fiyatı 1,24 TL daha artarak tüm zamanların rekor seviyesine yükseldi. İstanbul’da ortalama benzin litre fiyatları 45,3 liranın üzerine çıktı. Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari gibi illerde ise 47 lirayı bile aştı.
MOTORİNE DE ZAM GELİYOR
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 96 kuruş zam gelecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 OCAK 2025 SALI)
İSTANBUL (AVRUPA)
Benzin: 45,31 TL
Motorin: 44,75 TL
İSTANBUL (ANADOLU)
Benzin: 45,15 TL
Motorin: 44,65 TL
İZMİR
Benzin: 46,21 TL
Motorin: 45,82 TL
ANKARA
Benzin: 45,86 TL
Motorin: 45,36 TL
Kaynak: Haber Merkezi