Belgesini Getirenlere Bakanlık 5 Bin 100 TL Ödeme Yapıyor! Musluklar Açıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belgesini getirene aylık 5 bin 100 lira ödeme yapacak. İşte ödemeye ilişkin detaylar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belgesini getiren kişilere aylık 5 bin 100 lira maaş ödemesi yapacak. Bu destek, kronik hastalığı olan bireylere yönelik olarak sağlanacak. Bakanlık, bu adımıyla sosyal yardım programlarını genişleterek ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek olmayı hedefliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalara yönelik özel bir maddi destek programı başlattı. Bu program, tüberküloz veya SSPE gibi kronik hastalıklara sahip bireyleri sosyal ve ekonomik zorluklarından kurtarmayı hedefliyor. Söz konusu yardım gelir şartı aranmadan yapılıyor.
Program, kronik hastalıklar nedeniyle zorluklarla karşılaşan bireylerin başvurularını değerlendirerek aylık 5.100 TL nakit yardımı sağlıyor. Bu yardım, hastalara düzenli bir gelir kaynağı sunarak yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı oluyor.
BAŞVURULAR BAKANLIĞA YAPILIYOR
Özellikle Ocak ve Temmuz aylarındaki zamlarla birlikte artırılan bu yardım, 2024 yılında memur maaşlarındaki beklenen yüzde 50'lik artışla paralel olarak yükseltilmeyi planlıyor.
Yardım için başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yapılıyor. Başvuru aşamasında hastanın sağlık durumu detaylı bir şekilde inceleniyor ve yardımın verilip verilmeyeceğine karar veriliyor.