Belgesini Getirenlere Bakanlık 5 Bin 100 TL Ödeme Yapıyor! Musluklar Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belgesini getiren kişilere aylık 5 bin 100 lira maaş ödemesi yapacak. Bu destek, kronik hastalığı olan bireylere yönelik olarak sağlanacak. Bakanlık, bu adımıyla sosyal yardım programlarını genişleterek ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek olmayı hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalara yönelik özel bir maddi destek programı başlattı. Bu program, tüberküloz veya SSPE gibi kronik hastalıklara sahip bireyleri sosyal ve ekonomik zorluklarından kurtarmayı hedefliyor. Söz konusu yardım gelir şartı aranmadan yapılıyor.