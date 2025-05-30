Belediye Ücretsiz Dağıttı, Duyan Sıraya Girdi! Uzun Kuyruklar Oluştu

“Bugün Muğla’nın kalbi Menteşe’de, 60 bin ata tohumundan ürettiğimiz sebze fidesini vatandaşlarımızla buluşturduk. Gösterilen ilgi bizleri son derece mutlu etti. 66 mahallemizin 48’i kırsal bölgede yer alıyor. Biz de arıcılık, tarım ve hayvancılık alanlarında vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Ata tohumlarımızı nesilden nesile aktararak hem üretimi teşvik ediyor hem de sofralarımıza bereket katıyoruz. Tarımı, doğayla uyumlu yaşamın ve sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olarak görüyoruz.”