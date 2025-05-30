Belediye Ücretsiz Dağıttı, Duyan Sıraya Girdi! Uzun Kuyruklar Oluştu
Menteşe Belediyesi, ata tohumlarının yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla 60 bin adet sebze fidesini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Kurşunlu Meydanı’nda gerçekleştirilen dağıtım etkinliği, bölge halkından yoğun ilgi gördü.
Kaynak: ANKA
Etkinlik kapsamında vatandaşlara domates, biber ve patlıcan türlerinde üretilen fideler dağıtıldı. Belediyenin üretim seralarında yetiştirilen fideler, sabah saatlerinden itibaren meydanda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Kısa sürede tükenen fideler, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
“ÜRETİMİN GÜCÜNÜ BİRLİKTE BÜYÜTÜYORUZ”
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, etkinlikte yaptığı açıklamada, belediyeye ait Ortaköy Üretim Serası’nda 123 farklı ata tohumu çeşidinin bulunduğunu belirtti. Bu tohumların üretildiğini, değiş tokuş yapıldığını ve vatandaşlarla paylaşıldığını ifade eden Gonca Köksal Aras, şu değerlendirmede bulundu:
“Bugün Muğla’nın kalbi Menteşe’de, 60 bin ata tohumundan ürettiğimiz sebze fidesini vatandaşlarımızla buluşturduk. Gösterilen ilgi bizleri son derece mutlu etti. 66 mahallemizin 48’i kırsal bölgede yer alıyor. Biz de arıcılık, tarım ve hayvancılık alanlarında vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Ata tohumlarımızı nesilden nesile aktararak hem üretimi teşvik ediyor hem de sofralarımıza bereket katıyoruz. Tarımı, doğayla uyumlu yaşamın ve sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olarak görüyoruz.”
YEREL ÜRETİME DESTEK SÜRÜYOR
Menteşe Belediyesi, yürüttüğü fide dağıtımı gibi projelerle yerel tohumların korunmasını ve tarımsal üretimin güçlendirilmesini amaçlıyor. Belediye yetkilileri, ata tohumlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirtiyor.