Belediye Duyurdu: Sadece Bu Saatler Aralığında Ücretsiz Olacak! Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor

ÜCRETSİZ ŞEKİLDE YAPILACAK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti. Başkan Çavuşoğlu, "Denizli'de spor kültürünü yaygınlaştırmak ve herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız bu ücretsiz sabah sporları etkinliklerine herkesi bekliyoruz. Uzman eğitmenler eşliğinde, her yaştan vatandaşımızın katılımına açık olan bu spor aktiviteleri ile güne enerjik başlayın" dedi.