Belediye Duyurdu: Sadece Bu Saatler Aralığında Ücretsiz Olacak! Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor

Denizli Belediyesi, sabah 08.00-09.00 saatleri aralığında geçerli olacak olan ücretsiz etkinlik projesini duyurdu.

Kaynak: İHA

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Belediye Duyurdu: Sadece Bu Saatler Aralığında Ücretsiz Olacak! Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor - Resim: 1

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşam ve sporla buluşması için yeni bir adım attı. Her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 08.00 - 09.00 arasında düzenlenecek ücretsiz sabah sporu etkinlikleri, Denizli'nin dört farklı noktasında gerçekleştirilecek.

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Belediye Duyurdu: Sadece Bu Saatler Aralığında Ücretsiz Olacak! Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor - Resim: 2

ETKİNLİKLER NEREDE OLACAK?

Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi

İncilipınar Parkı / İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu Yanı

Yenişehir Yürüyüş Yolu / MKM önü

Çamlık Parkı / Gölet Altı

Bu etkinlikler sayesinde her yaştan Denizlili, güne enerjik ve sağlıklı bir başlangıç yapma fırsatı bulacak.

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Belediye Duyurdu: Sadece Bu Saatler Aralığında Ücretsiz Olacak! Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor - Resim: 3

ÜCRETSİZ ŞEKİLDE YAPILACAK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti. Başkan Çavuşoğlu, "Denizli'de spor kültürünü yaygınlaştırmak ve herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız bu ücretsiz sabah sporları etkinliklerine herkesi bekliyoruz. Uzman eğitmenler eşliğinde, her yaştan vatandaşımızın katılımına açık olan bu spor aktiviteleri ile güne enerjik başlayın" dedi.

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