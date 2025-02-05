Belediye Duyurdu: Sadece Bu Saatler Aralığında Ücretsiz Olacak! Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor
Denizli Belediyesi, sabah 08.00-09.00 saatleri aralığında geçerli olacak olan ücretsiz etkinlik projesini duyurdu.
Kaynak: İHA
Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşam ve sporla buluşması için yeni bir adım attı. Her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 08.00 - 09.00 arasında düzenlenecek ücretsiz sabah sporu etkinlikleri, Denizli'nin dört farklı noktasında gerçekleştirilecek.
ETKİNLİKLER NEREDE OLACAK?
Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi
İncilipınar Parkı / İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu Yanı
Yenişehir Yürüyüş Yolu / MKM önü
Çamlık Parkı / Gölet Altı
Bu etkinlikler sayesinde her yaştan Denizlili, güne enerjik ve sağlıklı bir başlangıç yapma fırsatı bulacak.
ÜCRETSİZ ŞEKİLDE YAPILACAK
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti. Başkan Çavuşoğlu, "Denizli'de spor kültürünü yaygınlaştırmak ve herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız bu ücretsiz sabah sporları etkinliklerine herkesi bekliyoruz. Uzman eğitmenler eşliğinde, her yaştan vatandaşımızın katılımına açık olan bu spor aktiviteleri ile güne enerjik başlayın" dedi.