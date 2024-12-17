Beko'nun Binlerce Çalışanını İşten Çıkarma Planına Karşı Hükümet Devrede!

İtalyan haber sitesi Il Post, Beko’nun benzer şekilde İngiltere ve Polonya’da da fabrikalarını kapattığını hatırlatarak, şirketin üretim faaliyetlerini daha düşük maliyetli Türkiye, Mısır ve Romanya’ya taşımayı hedeflediğini yazdı.

HÜKÜMETTEN MÜDAHALE

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, 20 Kasım’da Beko Europe yetkilileri, sendikalar ve yerel yöneticilerle bir toplantı düzenleyerek çözüm arayışına girdi. Görüşmelerde bir uzlaşma sağlanamazken, Bakanlık Müsteşarı Fausta Bergamotto, şirketin sunduğu planı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Bergamotto, “Ülkemizin çıkarlarını ve istihdamı korumak için her türlü yolu deneyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sendikaların grev kararı ve işçilerin protestoları, İtalya gündeminde geniş yer buldu. Protestolar, haber bültenlerinden tartışma programlarına kadar pek çok platformda ele alınmaya devam ediyor.