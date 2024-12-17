Beko'nun Binlerce Çalışanını İşten Çıkarma Planına Karşı Hükümet Devrede!
Beko’nun İtalya’daki tesislerinde yaklaşık 2 bin çalışanı işten çıkarma planı, ülkede büyük tepkiye yol açarken, İtalyan hükümeti de devreye girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin Cassinetta, Melano, Comunanza ve Siena’daki fabrikalarında toplamda 5 bin kişi çalışıyor. Ancak geçen ay açıklanan plana göre, fabrikaların bir kısmı 2025 sonuna kadar kapatılacak ve toplam çalışanların yüzde 40’ını oluşturan 1935 kişi işten çıkarılacak.
Melano tesisinde kapasite azaltma kararı sonrası, bugün itibarıyla 520 işçinin çalışma saatleri ve maaşlarında kesintiye gidildi.
İtalyan haber sitesi Il Post, Beko’nun benzer şekilde İngiltere ve Polonya’da da fabrikalarını kapattığını hatırlatarak, şirketin üretim faaliyetlerini daha düşük maliyetli Türkiye, Mısır ve Romanya’ya taşımayı hedeflediğini yazdı.
HÜKÜMETTEN MÜDAHALE
İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, 20 Kasım’da Beko Europe yetkilileri, sendikalar ve yerel yöneticilerle bir toplantı düzenleyerek çözüm arayışına girdi. Görüşmelerde bir uzlaşma sağlanamazken, Bakanlık Müsteşarı Fausta Bergamotto, şirketin sunduğu planı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Bergamotto, “Ülkemizin çıkarlarını ve istihdamı korumak için her türlü yolu deneyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Sendikaların grev kararı ve işçilerin protestoları, İtalya gündeminde geniş yer buldu. Protestolar, haber bültenlerinden tartışma programlarına kadar pek çok platformda ele alınmaya devam ediyor.
PAPA’DAN DESTEK MESAJI
Bir grup Beko işçisi, 7 Aralık’ta Vatikan’da Papa Francesco ile görüştü. Papa, ertesi gün Pazar duasında işçilere destek verdi ve “Çalışma hakkı, onur hakkıdır. İşçilerin ekonomik gerekçelerle işlerinden edilmemesi gerekir” dedi.
Son olarak, 10 Aralık’ta İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı tarafından düzenlenen Beko Yuvarlak Masa Toplantısı’nda Bakan Adolfo Urso, şirkete “güçlü ve sürdürülebilir bir endüstriyel plan” sunması çağrısında bulundu. Urso, aksi takdirde İtalya’nın ulusal çıkarlarını korumak için 2012 yılında getirilen ve 2023’te güncellenen Golden Power yasası kapsamında yaptırım ve önleyici tedbirler uygulayacaklarını açıkladı.
Golden Power yasası, stratejik sektörlerde ulusal çıkarların korunması amacıyla hükümete geniş yetkiler tanıyor. Bakanlık, şirkete yeni bir plan sunması için gelecek aya kadar süre verdi. İtalyan basınına göre, hükümet yaptırım uygulamak veya fabrikanın satışını iptal etmek gibi seçenekleri değerlendiriyor.