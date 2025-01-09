Beko'dan Dünya Rekoru! Zirvede yerini Aldı

Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, “Sürdürülebilirlik, yalnızca çevreye yönelik hedeflerle sınırlı değil. İlkeli iş modelleri geliştirme, sosyal eşitliği sağlama ve kapsayıcı politikaları hayata geçirme konularında somut adımlar atıyoruz. Real Leaders’ın prestijli listesinde zirvede yer almamız, bu alandaki çalışmalarımızın global ölçekte takdir edildiğinin önemli bir göstergesi. Liderliğimizi pekiştirerek sürdürülebilirlik alanında örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.

GLOBAL DEĞERLENDİRME KURULUŞLARINDAN BÜYÜK BAŞARI

Beko’nun sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları, Real Leaders’ın yanı sıra S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi gibi uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından da onaylanıyor. Şirket, S&P Global’in değerlendirmesinde altı kez zirvede yer alırken, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nden (SBTi) kısa vadeli iklim hedefleri ve net sıfır hedefi doğrultusunda onay almayı başardı.