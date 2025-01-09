Beko'dan Dünya Rekoru! Zirvede yerini Aldı
Ev teknolojileri sektörünün öncü markası Beko, sürdürülebilirlik alanındaki başarılı çalışmalarıyla uluslararası ölçekte dikkat çekmeye devam ediyor. ABD merkezli Real Leaders dergisi tarafından hazırlanan “2025 Top Impact Companies” listesinde Beko, çevreye ve topluma yaptığı katkılarla 1’inci sırada yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla hareket eden Beko, karbon ayak izini azaltma, enerji verimliliğini artırma ve yenilenebilir enerji kaynaklarını güçlendirme odaklı çalışmalarıyla sektörde öncü bir rol üstleniyor. Şirket, sürdürülebilirlik stratejilerini yalnızca kendi operasyonlarıyla sınırlı tutmayarak iş ortaklarını ve müşterilerini de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmaya teşvik ediyor.
ÖRNEK TEŞKİL EDEN ŞİRKET
Real Leaders dergisinin her yıl açıkladığı “Top Impact Companies” listesi, dünya genelinde çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik alanında örnek teşkil eden şirketleri değerlendiriyor. Bu yıl 300’den fazla başvuru arasından seçilen şirketler, üç yıllık büyüme oranı ve 2024 yılı gelirleri gibi finansal verilerin yanı sıra, misyon, liderlik, ölçülebilir başarı ve iş birliği gibi kriterler üzerinden sıralandı.
Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, “Sürdürülebilirlik, yalnızca çevreye yönelik hedeflerle sınırlı değil. İlkeli iş modelleri geliştirme, sosyal eşitliği sağlama ve kapsayıcı politikaları hayata geçirme konularında somut adımlar atıyoruz. Real Leaders’ın prestijli listesinde zirvede yer almamız, bu alandaki çalışmalarımızın global ölçekte takdir edildiğinin önemli bir göstergesi. Liderliğimizi pekiştirerek sürdürülebilirlik alanında örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.
GLOBAL DEĞERLENDİRME KURULUŞLARINDAN BÜYÜK BAŞARI
Beko’nun sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları, Real Leaders’ın yanı sıra S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi gibi uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından da onaylanıyor. Şirket, S&P Global’in değerlendirmesinde altı kez zirvede yer alırken, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nden (SBTi) kısa vadeli iklim hedefleri ve net sıfır hedefi doğrultusunda onay almayı başardı.