Beko, Mısır'da Fabrika Açtı

Ev teknolojileri şirketi Beko, Ortadoğu ve Afrika kıtası için stratejik bir yatırımı daha hayata geçiriyor. Beko’nun Mısır’da 110 milyon dolarlık yatırımla inşa ettiği beyaz eşya fabrikası Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Beko CEO’su Hakan Bulgurlu’nun katıldığı törenle faaliyete açıldı. Yıllık 1,5 milyonluk üretim kapasitesine sahip beyaz eşya fabrikasından Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’ya ihracat gerçekleştirilecek.

Beko global büyüme yolculuğuna Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki yeni fabrika yatırımı ile devam ediyor. Beko’nun Mısır’da 110 milyon dolar yatırımla inşa ettiği beyaz eşya fabrikası Mısırlı üst düzey yetkililer ve Koç Holding ve Beko yöneticilerinin katıldığı resmi törenle faaliyete açıldı.

Başkent Kahire yakınlarındaki 10’uncu Ramazan Sanayi Bölgesi’nde 114.000 metrekare alana kurulu beyaz eşya fabrikasında; şirketin Beko, Whirlpool, Ariston, Indesit ve Hitachi markalarında soğutucu ve pişirici ürünleri ile bulaşık makinesi üretilecek. Yıllık 1,5 milyon kapasiteli fabrikadaki üretimin %60’ı Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Üretimin geri kalanıyla Mısır’ın iç ihtiyacını karşılayacak olan fabrikada 2000 kişi istihdam edilecek.

T24'ün aktardığı habere göre, Beko’nun bölgedeki ilk beyaz eşya fabrikasının açılışına Mısır Başbakanı Mustafa Madbuly, Mısır Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Sanayi Bakanı Kamel Al-Wazir, Mısır Konut, Kamu Hizmetleri ve Kentsel Topluluklar Bakanı Sherif Magdy El-Sherbiny ve Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, Beko Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, Beko Tedarik Zinciri ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Kural, Beko Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, Beko Mısır Genel Müdürü Ümit Günel, Beko Mısır Yatırım Direktörü Cemil İnan ve Beko Mısır Fabrika Direktörü Selahattin Erdem Akyıldız katıldı.

"BEKO İLE AFRİKA AÇILIMINI BİR ADIM DAHA İLERİYE TAŞIYORUZ"

Açılış konuşmasında Koç Topluluğu’nun global büyüme vizyonuna ve Türkiye ekonomisine katkısına dikkat çeken Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, şunları söyledi:

“Cumhuriyetimiz ile neredeyse yaşıt olan Koç Holding, 100’üncü yaşını kutlamaya hazırlanırken dünya çapında 137 bine yakın çalışanıyla 155’ten fazla ülkede faaliyet göstermenin gururunu yaşıyor. Bugün Koç Holding, 194’üncü sırada yer aldığı Fortune 500 listesinde bulunan tek Türk şirketi konumunda yer alıyor. Beko ile Afrika açılımını bir adım daha ileriye taşıyoruz. 2011 yılında Defy markası ile girdiğimiz Güney Afrika pazarının lideriyiz ve halihazırda buradan 32 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 114 milyonluk nüfusu, coğrafi konumu ve düşük penetrasyon oranlarıyla cazip bir pazar olan Mısır’da açtığımız yeni fabrika Beko’yu bölgedeki rekabette öne çıkartacak. Afrika kıtasına açılan bir kapı konumundaki Mısır’daki fabrikamız ile tüm Kuzey Afrika’nın ihtiyaçlarına yanıt verirken, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapacağız. Avrupa’da beyaz eşya sektörünün öncüsü şirketimiz iddiasını tüm Ortadoğu ve Afrika’ya taşıyacak.”

“Mısır ve Türkiye arasında yaklaşık 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Yılın ilk çeyreğinde ulaşılan 872 milyon dolarlık hacimle Mısır, Türkiye'nin Afrika ülkelerine olan ihracatında zirvede yer alıyor. Mısır’a yaptığımız fabrika yatırımının Türkiye’nin bölgedeki atılımlarına ivme kazandıracağına inanıyoruz. Mısır’daki fabrikamız ile 5 yıllık dönemde 15 milyar dolar karşılıklı ticarete ulaşma hedefinde ülkemiz için artı değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu yatırım yalnızca Türkiye ile Mısır ile olan ticaret hacmini değil, Mısır’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’ya yönelik ticaretini de artıracak önemli bir yatırım.”

"5 YIL İÇİNDE LİDERLİK HEDEFLİYORUZ"

Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, “Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi bizim için kritik pazarlar arasında yer alıyor. Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir köprü gören bu coğrafya, 500 milyonluk nüfusu ve 13 milyonluk beyaz eşya pazar hacmi ile önemli bir potansiyel barındırıyor. Beko olarak bu pazarda 6 ana beyaz eşya grubunda ilk 3 şirketten biriyiz; bulaşık makinesi kategorisinde ise pazar lideriyiz. 5 yıl içerisinde gelirlerimizi iki katına çıkararak bölgede lider pozisyonuna ulaşmayı hedefliyoruz. Global üretim ve teknoloji yetkinliklerimizi Mısır’ın güçlü yönleri ve stratejik konumuyla birleştirerek önemli bir bölgesel üs yaratıyoruz” diye konuştu.

BEKO BÖLGEDE 7 MARKASIYLA FAALİYET GÖSTERİYOR

Beko, Türkiye’deki perakende deneyimini de bölgeye aktarıyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarında 7 markasıyla faaliyet gösteriyor. Mısır’da 13 mağazası, 400’ü aşkın satış noktası ve 50’den fazla servis merkeziyle hizmet veren Beko, ilerleyen dönemde yaptığı yatırımlarla bölgedeki perakende ağını geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: T24