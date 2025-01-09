Beklenmeyen Hasat Geldi Çattı: Çiçek Açmayan Tek Ağaç Ocak Ayında Meyve Verdi

Uzman, incirin dişisi ve erkeği olduğunu ve erkek incir ağaçlarının meyvelerinin daha küçük ve az olduğunu, dişi incir ağacının meyvelerinin ise daha büyük ve meyve sayısı fazla olduğunu açıkladı. Uslu, "Bu durum göz önüne alındığında, kışın meyve veren ağacın erkek bir incir ağacı olma ihtimali yüksek" dedi.

Safranbolu'da incirlerin normalde eylül-ekim aylarında hasat edildiğini belirten Uslu, bu erken meyve vermenin iklim değişikliklerinin bir göstergesi olabileceğini ifade etti.