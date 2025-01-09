Beklenmeyen Hasat Geldi Çattı: Çiçek Açmayan Tek Ağaç Ocak Ayında Meyve Verdi
Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da yaşanan sıra dışı bir olay, bilim insanlarını ve halkı şaşırttı. Son günlerde bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bir incir ağacının kış ortasında meyve vermesine neden oldu.
Kaynak: AA
Ziraat Mühendisi Pınar Alazoğlu Uslu, ilçedeki hava sıcaklığının son günlerde 15 dereceye kadar yükseldiğini belirtti. Alazoğlu, incirin hava sıcaklığının mevsim normallerinden yüksek olması nedeniyle meyve vermiş olabileceğini söyledi. Uslu, "Meyve ağaçlarında çiçek açmayan tek ağaç incirdir. İncirin meyvesi çiçeğin içinde büyür." dedi.
Uzman, incirin dişisi ve erkeği olduğunu ve erkek incir ağaçlarının meyvelerinin daha küçük ve az olduğunu, dişi incir ağacının meyvelerinin ise daha büyük ve meyve sayısı fazla olduğunu açıkladı. Uslu, "Bu durum göz önüne alındığında, kışın meyve veren ağacın erkek bir incir ağacı olma ihtimali yüksek" dedi.
Safranbolu'da incirlerin normalde eylül-ekim aylarında hasat edildiğini belirten Uslu, bu erken meyve vermenin iklim değişikliklerinin bir göstergesi olabileceğini ifade etti.