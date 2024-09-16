Beklenen Hasat Başladı: Macunundan Sirkesine Her Şeyi Yapılıyor, Kilosu 200 Liradan Satılıyor

Hatay'ın verimli topraklarında yetiştirilen bu meyve, sonbaharla birlikte dallardan toplanıyor. Hem sağlığa olan faydalarıyla dikkat çeken alıç, hem de yetiştiricisine ekonomik anlamda önemli bir kazanç sağlıyor. Hatay'da kilosu 200 TL'den alıcı bulan bu değerli meyve, şifa arayanların ilgisini çekiyor.

İLK HASAT BAŞLADI

Hatay'ın Belen ilçesinde sonbahar mevsimiyle birlikte alıç hasadı büyük bir heyecanla yapılıyor. Çiftçi Abdülkerim Kahlar’ın Benlidere Mahallesi'ndeki tarlasında sezonun ilk alıç hasadı gerçekleşti. Dalından özenle toplanan alıçlar, sandıklara yerleştirilip kamyonetlere yüklenerek ilçe haline götürülüyor. Bölgede önemli bir tarımsal ürün olan alıç, sağlığa faydalarıyla da oldukça talep görüyor.