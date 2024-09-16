Beklenen Hasat Başladı: Macunundan Sirkesine Her Şeyi Yapılıyor, Kilosu 200 Liradan Satılıyor
Türkiye'nin dört bir yanında yetişen ve şifasıyla bilinen alıç meyvesinin hasadı başladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Hatay'ın verimli topraklarında yetiştirilen bu meyve, sonbaharla birlikte dallardan toplanıyor. Hem sağlığa olan faydalarıyla dikkat çeken alıç, hem de yetiştiricisine ekonomik anlamda önemli bir kazanç sağlıyor. Hatay'da kilosu 200 TL'den alıcı bulan bu değerli meyve, şifa arayanların ilgisini çekiyor.
İLK HASAT BAŞLADI
Hatay'ın Belen ilçesinde sonbahar mevsimiyle birlikte alıç hasadı büyük bir heyecanla yapılıyor. Çiftçi Abdülkerim Kahlar’ın Benlidere Mahallesi'ndeki tarlasında sezonun ilk alıç hasadı gerçekleşti. Dalından özenle toplanan alıçlar, sandıklara yerleştirilip kamyonetlere yüklenerek ilçe haline götürülüyor. Bölgede önemli bir tarımsal ürün olan alıç, sağlığa faydalarıyla da oldukça talep görüyor.
BÖLGE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR
Hasada katılan Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Gül ve İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, çiftçilere bol kazançlı bir sezon diledi. Alıç meyvesinin bölge halkı ve tarım açısından önemli olduğunu söyleyen Başkan Gül, üretimin büyük önem taşıdığını belirtti. Çiftçi Abdülkerim Kahlar ise alıç meyvesinin lezzet ve aromasının bu yıl oldukça iyi olduğunu belirtti.
ALIÇ MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Özellikle yüksek antioksidan içeriğiyle bilinen alıç meyvesi ,taşıdığı anti-inflamatuar özellikleriyle de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Diyabet, astım ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etki gösterdiği bilinir. Ayrıca, daralmış kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürdüğü için yüksek tansiyon hastaları tarafından da tedaviye destek amacıyla tüketilebilir. Marmelat, reçel, sirke ve macun gibi çeşitli formlarda tüketilen alıç, doğal bir şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor.