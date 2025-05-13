Beklenen Hasat Başladı, Hem Meyvesi Hem Yaprakları Toplanıyor! Kilosu 400 Liradan Satılıyor
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde nisan ayında yaşanan zirai don, kiraz üretimini olumsuz etkiledi. Bu yıl meyve alamayan üreticiler, geçimlerini sağlamak için kiraz yerine ağacın yapraklarını toplamaya yöneldi. Malatya mutfağının özgün tatlarından biri olan “kiraz yaprağı sarması” için toplanan yapraklar, kilosu 400 liraya kadar alıcı buluyor.
Kaynak: ANKA
Kiraz üreticisi Mehmet Ali Özendi, bu yıl yaşanan doğal afetlerin üretimi sekteye uğrattığını ifade etti. Deprem ve don felaketlerinin etkisiyle ürün alamadıklarını belirten Özendi, yaşanan olumsuzluklar karşısında alternatif olarak kiraz yaprağı toplamaya başladıklarını söyledi. Kiraz meyvesi olmadan başka seçeneği kalmayan üreticiler, Çırmıhtı bölgesinde ünlü olan yaprakları toplayarak geçimini sürdürmeye çalışıyor.
“YAPRAK TOPLAMAK SAATLER SÜRÜYOR”
Yaprak toplamanın zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Mehmet Ali Özendi, “Bir kilo kiraz yaprağı toplayabilmek için yaklaşık 2 ila 2,5 saat çalışmak gerekiyor. Fiyatlar 350-400 lira arasında değişiyor. Dışarıdan bakıldığında yüksek gibi görünse de bu iş yoğun emek istiyor. Günlük çalışan bir işçinin maliyeti 1000 ila 1500 lira arasında değişiyor. Üstelik yemek masrafı da dahil edildiğinde ciddi bir yük oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
MALATYALILARIN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ: KİRAZ YAPRAĞI SARMASI
Kiraz yaprağından yapılan ve yörede “kiraz köftesi” olarak da bilinen bu özel yemek, Malatyalılar için vazgeçilmez bir lezzet. Özendi, il dışında yaşayan Malatyalıların bu yemeğe olan ilgisinin yüksek olduğunu belirterek, “İstanbul, Adana, İzmir, Mersin gibi pek çok ilden talep alıyoruz. Memleket özlemiyle bu yemeği yapanlar yaprak sipariş ediyor” dedi.
YAPRAĞIN MUHAFAZASI DA KOLAY DEĞİL
Kiraz yaprağının sadece toplanmasının değil, saklanmasının da dikkat istediğini dile getiren Özendi, “Toplanan yapraklar bir gün içinde işlenmezse bozuluyor. Eğer hemen işlenmezse kuruyarak kullanılmaz hale geliyor” açıklamasında bulundu.
YEMEYEN PİŞMAN OLUYOR
Kiraz yaprağıyla yapılan köftenin yoğurt ve soğanla birlikte sunulduğunu anlatan Özendi, lezzetiyle öne çıkan bu yöresel yemeği denemeyenlere mutlaka tatmalarını tavsiye etti. Yaprağın ekonomik değerinin yanı sıra kültürel mirasın bir parçası olduğuna dikkat çekti.