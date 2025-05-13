Beklenen Hasat Başladı, Hem Meyvesi Hem Yaprakları Toplanıyor! Kilosu 400 Liradan Satılıyor

MALATYALILARIN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ: KİRAZ YAPRAĞI SARMASI

Kiraz yaprağından yapılan ve yörede “kiraz köftesi” olarak da bilinen bu özel yemek, Malatyalılar için vazgeçilmez bir lezzet. Özendi, il dışında yaşayan Malatyalıların bu yemeğe olan ilgisinin yüksek olduğunu belirterek, “İstanbul, Adana, İzmir, Mersin gibi pek çok ilden talep alıyoruz. Memleket özlemiyle bu yemeği yapanlar yaprak sipariş ediyor” dedi.