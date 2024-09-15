Beklenen Hasat Başladı, Çiftçinin Sevinci Yarım Kaldı: Yüzde 50 Kayıp Oldu, Fiyatlar Artacak

Keskin ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Doğan, elde ettikleri ürünleri düşük fiyata satmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Salçalık domatesin kilosunu 2 liradan, sofralık domatesin kilosunu 5 liradan satıyoruz. Soğan ve patates ise aracıya 5 liradan gidiyor. Ancak işçi bulmakta zorluk çekiyoruz, ücretler 800 ile 1.300 lira arasında değişiyor. Bu şartlarda üretimi sürdürmek giderek zorlaşıyor" dedi.