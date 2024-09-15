Beklenen Hasat Başladı, Çiftçinin Sevinci Yarım Kaldı: Yüzde 50 Kayıp Oldu, Fiyatlar Artacak
Kırıkkale’de başlayan domates ve soğan hasadı, çiftçilerin beklentilerini karşılamadı. Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle verim %50’ye kadar düşerken, çiftçiler hem düşük ürün miktarı hem de işçi sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı.
Kaynak: İHA
Tarım üretiminde ciddi bir verim kaybı yaşandığını belirten çiftçiler, kuraklık (yağışların normalden az olması) nedeniyle tarlalarından bekledikleri ürün miktarını elde edemediklerini vurguladı. Çiftçiler, tarla işlerinde çalışacak işçi bulmakta zorlandıklarını, günlük yevmiye (tarım işçilerine günlük ödenen ücret) 1.000 lirayı geçmesine rağmen iş gücü bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini dile getirdi.
Keskin ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Doğan, elde ettikleri ürünleri düşük fiyata satmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Salçalık domatesin kilosunu 2 liradan, sofralık domatesin kilosunu 5 liradan satıyoruz. Soğan ve patates ise aracıya 5 liradan gidiyor. Ancak işçi bulmakta zorluk çekiyoruz, ücretler 800 ile 1.300 lira arasında değişiyor. Bu şartlarda üretimi sürdürmek giderek zorlaşıyor" dedi.
Çiftçiler, kuraklık ve işçi sıkıntısının sürmesi halinde önümüzdeki yıllarda tarımsal üretimin daha da azalabileceği konusunda endişeli.