Beklenen Değişiklik Geliyor! 4 Temel Sorun Tespit Edilmişti: 3 Bakanlık Birden Hamle Yaptı

Gıdada fahiş fiyatlar ve arz güvenliğiyle ilgili denetimler devam ederken, Hal Yasası'nda yapılması gereken değişiklikler üzerine çalışmalar da hız kazandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gıda sektöründe karşılaşılan dört temel sorunu tespit ettiklerini ve bu konular üzerinde üç farklı bakanlığın yoğunlaştığını belirtti.

HAL MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bakan Bolat “Hal Kanunu değişikliğine ilişkin yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ilgili bakanlıklar, belediyeler ve sektör temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirdik. Yapılan istişareler sonucunda ‘üretimin planlı olmamasını, sektördeki kayıt dışılığı, üreticilerin yeterince örgütlü olmamasını ve toptancı hallerinin fiziki altyapılarının yetersiz olmasını’ temel sorun alanları olarak tespit ettik. Bu kapsamda, planlı üretim konusunda Tarım ve Orman Bakanlığımızın, kayıt dışılık konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hâlihazırda çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımızca da sektörden gelen talepler ve uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar da dikkate alınarak hal mevzuatında değişiklik çalışmaları yürütülmekte” dedi.

KOMİSYON ORANLARI AZALTILDI, ARACISIZ SATIŞIN ÖNÜ AÇILDI

Hal Kanunu’nun, 2012’de yürürlüğe konulduğunu hatırlatan Bakan Bolat, söz konusu Kanun ile sebze ve meyvelerin, üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makasın azaltılması amacıyla önemli düzenlemeler getirildiğini kaydetti.

Bolat, “Bu kapsamda, üreticilerden alınan komisyon oranı yüzde 8 ile sınırlandırılmış, hal içindeki rüsum oranları yüzde 4’ten yüzde 1’e indirilmiş, perakendecilerin üreticilerden doğrudan ürün temin etmesi sağlanarak aracısız satış yapılması mümkün kılınmış, üretici örgütleri hal rüsumundan muaf tutulmuş, hallerdeki iş yerlerinin yüzde 20’si üretici örgütlerine ayrılmış, üretici örgütlerinin hal dışında satış yapabilmeleri imkânı getirilmiş, yalnızca üreticilerin satış yapabileceği üretici pazarlarının kurulması ve semt pazarlarındaki satış yerlerinin yüzde 20’sinin üreticilere ayrılması sağlanmıştı” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi