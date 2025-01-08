Bedavaya Toplayıp Satıyor: Günde 4 Saat Çalışıp 5 Bin TL Kazanıyor

Gazipaşa'da kızılca mantarı olarak bilinen mantara halkın yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Halit Kaya, "Bu mantar, diğer mantar çeşitleri arasında en çok bilinen ve en çok tercih edilen mantar. Halkımız bu mantarı hem bulmayı hem de tüketmeyi çok seviyor. Ormandan soframıza gelen bu lezzet, sulu yemek, kavurma, kızartma ve közde bütün olarak pişirilerek tüketilebiliyor. Mantarı hem severek tüketiyoruz, hem de satarak maddi kazanç sağlıyoruz." dedi.