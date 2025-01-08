Bedavaya Toplayıp Satıyor: Günde 4 Saat Çalışıp 5 Bin TL Kazanıyor
Ormanda her yıl aynı dönemde bedavaya toplayıp satıyor. Hobi olarak başladığı işte 4 Saat çalışıp 5 bin TL kazanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Halit Kaya, doğanın sunduğu bir nimetle geçimini sağlıyor. Her sene aynı dönemde ormanda bedavaya mantar toplayan Kaya'nın, günlük sadece 4 saat çalışması yetiyor. Kızılca mantarı olarak bilinen ve bölgeden bölgeye ismi; kanlıca, kızılca, çıntar ve kızıl mantar olarak bilinen mantar çeşidi, köylülere ve yöre halkına ekonomik katkı sağlıyor. Bulduğu kızılca mantarını satan Kaya, 1 günde tam 5 bin TL kazanıyor.
KİLOSUNU 100 TL'DEN SATIYOR
Kaya, sabahın erken saatlerinde ormana giderek günün büyük bir kısmını mantar toplamaya ayırıyor. Günlük ortalama 30-50 kilo mantar toplayan Kaya, bunları kilogramını 100 TL'den satarak önemli bir gelir elde ediyor. Bu sayede hem kendi geçimini sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sunuyor.
Gazipaşa'da kızılca mantarı toplamak, sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bölge halkı için önemli bir sosyal aktivite. Kaya, bölge halkının bu mantarı hem toplamayı hem de tüketmeyi çok sevdiğini belirtiyor. Mantar, bölgede çeşitli yemeklerde de sevilerek kullanılıyor.
Gazipaşa'da kızılca mantarı olarak bilinen mantara halkın yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Halit Kaya, "Bu mantar, diğer mantar çeşitleri arasında en çok bilinen ve en çok tercih edilen mantar. Halkımız bu mantarı hem bulmayı hem de tüketmeyi çok seviyor. Ormandan soframıza gelen bu lezzet, sulu yemek, kavurma, kızartma ve közde bütün olarak pişirilerek tüketilebiliyor. Mantarı hem severek tüketiyoruz, hem de satarak maddi kazanç sağlıyoruz." dedi.