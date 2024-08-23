BDDK'dan Enpara Bank'a Faaliyet İzni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun geçtiğimiz yıl kuruluş izni verdiği Enpara Bank A.Ş.'ye faaliyet izni kararı verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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BDDK'dan Enpara Bank'a Faaliyet İzni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 3 Ağustos 2023 tarihinde kuruluş izni verdiği Enpara Bank A.Ş'ye faaliyet izni verdi. BDDK'nın kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Enpara Bank'a faaliyet izni verdi. Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul kararında, "5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliği'ne ilişkin yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 03,08 2023 tarih ve 10640 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" denildi.

BDDK'dan Enpara Bank'a Faaliyet İzni - Resim : 1

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Kaynak: ANKA

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