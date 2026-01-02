BDDK Tüm Bankalara Yazı Gönderdi! Temassız Ödemelerde Şifresiz İşlem Limiti Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kart ve mobil cihazlarla fiziksel temas olmadan yapılan temassız ödemelerde şifre gerektirmeyen işlem limiti artırıldı. Buna göre, mevcut durumda 1.500 lira olarak uygulanan sınır, 15 Ocak itibarıyla 2.500 liraya çıkarılacak.

Edinilen bilgilere göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara gönderdiği yazıyla yeni limiti bildirdi. Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024’te 1.500 liraya yükseltilmişti. Son düzenlemeyle yaklaşık 1,5 yıl sonra limit yeniden güncellenmiş oldu.

DÜNYADA UYGULAMALAR NASIL?

Şifresiz temassız ödeme limiti pek çok ülkede uzun süredir kullanılıyor. Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde bu sınır genellikle 50 avro seviyesinde bulunuyor. İngiltere’de limit 100 sterlin olarak uygulanırken, ABD’de ise tek bir standart bulunmuyor ve tutarı bankalar kendi politikalarına göre belirliyor.

Yeni limitin 15 Ocak’tan itibaren tüm bankalarda geçerli olması bekleniyor.

Kaynak: AA