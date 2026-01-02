BDDK Tüm Bankalara Yazı Gönderdi! Temassız Ödemelerde Şifresiz İşlem Limiti Değişti

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak’tan itibaren artırılıyor. 1.500 lira olan limit 2.500 liraya çıkarılırken, düzenlemenin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara iletildiği belirtildi. Avrupa’da ise benzer limitler çoğunlukla 50 avro seviyesinde uygulanıyor.

Son Güncelleme:
BDDK Tüm Bankalara Yazı Gönderdi! Temassız Ödemelerde Şifresiz İşlem Limiti Değişti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kart ve mobil cihazlarla fiziksel temas olmadan yapılan temassız ödemelerde şifre gerektirmeyen işlem limiti artırıldı. Buna göre, mevcut durumda 1.500 lira olarak uygulanan sınır, 15 Ocak itibarıyla 2.500 liraya çıkarılacak.

Edinilen bilgilere göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara gönderdiği yazıyla yeni limiti bildirdi. Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024’te 1.500 liraya yükseltilmişti. Son düzenlemeyle yaklaşık 1,5 yıl sonra limit yeniden güncellenmiş oldu.

DÜNYADA UYGULAMALAR NASIL?

Şifresiz temassız ödeme limiti pek çok ülkede uzun süredir kullanılıyor. Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde bu sınır genellikle 50 avro seviyesinde bulunuyor. İngiltere’de limit 100 sterlin olarak uygulanırken, ABD’de ise tek bir standart bulunmuyor ve tutarı bankalar kendi politikalarına göre belirliyor.

Yeni limitin 15 Ocak’tan itibaren tüm bankalarda geçerli olması bekleniyor.

Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Ekstrede Bu Yazı Varsa Dikkat: Tüm Para SıfırlanacakKredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Ekstrede Bu Yazı Varsa Dikkat: Tüm Para SıfırlanacakEkonomi

Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü HaberBorcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü HaberEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Kredi Kartı
Son Güncelleme:
Mutfakta Yeni Zam Dalgası: 1 Haftada Yüzde 50 Zam! Sebze Ve Meyvede Fiyatlar Uçtu Mutfakta Yeni Zam Dalgası: 1 Haftada Yüzde 50 Zam! Sebze Ve Meyvede Fiyatlar Uçtu
Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Ekstrede Bu Yazı Varsa Dikkat: Tüm Para Sıfırlanacak Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Ekstrede Bu Yazı Varsa Dikkat: Tüm Para Sıfırlanacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Starbucks’ta Yeni Yıl Zammı: Fiyatlar Yüzde 30 Arttı! İşte En Ucuz Kahvenin Yeni Fiyatı Starbucks’ta Yeni Yıl Zammı! Fiyatlar Yüzde 30 Arttı
Memur ve Emekli ne Kadar Zam Alacak? Milyonlar Gözünü 5 Ocak'a Çevirdi Memur ve Emekli ne Kadar Zam Alacak? Milyonlar Gözünü 5 Ocak'a Çevirdi
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor
Trump'ın Açıklaması Sonrası İran'dan ABD'ye Rest: 'Üstlerinizi Vururuz' Trump'ın Açıklaması Sonrası İran'dan ABD'ye Rest: 'Üstlerinizi Vururuz'
Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Ekstrede Bu Yazı Varsa Dikkat: Tüm Para Sıfırlanacak Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Ekstrede Bu Yazı Varsa Dikkat: Tüm Para Sıfırlanacak
Balıkesir Sındırgı'da Deprem Balıkesir Sındırgı'da Deprem
Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı