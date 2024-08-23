BDDK Resmen Açıkladı: Milyonlarca Müşterinin IBAN Numarası Değişecek!

EFT ve havale işlemlerinde ücret almaması, kredi kartı kullanımının ücretsiz olması ve birçok avantaj nedeniyle özellikle gençler tarafından tercih edilen sanal bankacılık uygulaması Enpara, banka kurmak için faaliyet iznini aldı.



3 Ağustos 2023'te verilen kuruluş izninin ardından, bugün yapılan duyuruda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verdi. Yıllardır çalışmalarını QNB Finansbank çatısı altında yürüten Enpara, böylelikle bağımsız bir banka haline gelecek.



MİLYONLARCA MÜŞTERİNİN IBAN NUMARASI DEĞİŞECEK



Halihazırda Enpara hesabı bulunan milyonlarca müşterinin IBAN numaraları, Enpara'nın bankacılık kodunun değişmesi nedeniyle yeniden belirlenecek. Bu durumun para transferleri, kira yatırma süreci ya da ticari faaliyetleri etkilememesi için yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken, konuya ilişkin Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi: