Bayramların vazgeçilmeziydi: Baklavaya dev zam geldi

Bayramların vazgeçilmezi baklavanın yüksek fiyatı sebebiyle vatandaşlar yanına yaklaşamıyordu.

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle baklava almayı düşünenler, düşündüğüne pişman oldu.

Bloomberg HT’ye konuşan Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, baklavaya 100-150 TL arasında zam geldiğini açıkladı.

Mehmet Göksu, cevizli baklava fiyatlarında ise iki bayram arasında çok değişiklik olmadığını belirtti.

Göksu’nun açıklamaları şöyle:

“Baklavada en büyük hammadde fıstık. Ramazan Bayramı’nda fıstığın kilogram fiyatı 800-850 lira arasında iken şu anda fıstığın kilogram fiyatı bin 250 lira. Öte yandan şu anda mahsulde bir değişiklik yok. Ürün mahsulü neredeyse aynı. Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı’nda neredeyse dolar kuru aynı. Ürünün mahsulü çıkmasına rağmen fiyatı 850 TL’den bin 250 TL’ye çıkınca baklava sektöründe 100 TL ile 150 TL arasında zam geldiğini söyleyebiliriz. Ağustos ayında mahsul çıkıyor. Ağustos Eylül ayında genelde fiyatı belirleniyor. Fıstık fiyatlarının durup dururken artmasının, Gaziantep’te belli bir fıstık stoğu olan firmaların yapmış olduğu bir hamle olduğunu düşünüyoruz.”