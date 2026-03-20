Bayramda Çalışanların Cebi Dolacak: Bayram Mesaisi Nasıl Hesaplanır? İşte Tüm Detaylar

Ramazan Bayramı süresince çalışanlar, resmi tatil kapsamında değerlendirilen günlerde ek mesai ücreti alma hakkına sahip oluyor. Buna göre bayramda çalışanlara, günlük ücretlerinin iki katı ödeme yapılıyor. Bu uygulama, çalışanların tatil gününde çalışmasının karşılığı olarak belirlenmiş durumda.

HAFTA SONUNA DENK GELİRSE ÜCRET ARTIYOR

Bayram günlerinin hafta sonuna rastlaması halinde ise hesaplama değişiyor. Bu durumda çalışanlara ödenecek mesai ücreti yüzde 50 zamlı olarak hesaplanıyor. Yani çalışanlar, günlük ücretlerinin 2,5 katı kadar kazanç elde edebiliyor.

ASGARİ ÜCRETLİ NE KADAR KAZANACAK?

2026 yılı için brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu rakam üzerinden yapılan hesaplamaya göre günlük brüt ücret yaklaşık 1.101 TL’ye denk geliyor. Bayram mesaisiyle birlikte bu tutar günlük 2.202 TL’ye yükseliyor.

Ramazan Bayramı’nın 3,5 günü boyunca çalışan bir asgari ücretli, hafta sonu zammının da devreye girmesiyle yaklaşık 4.954 TL’ye kadar ek gelir elde edebiliyor.

FAZLA MESAİ DURUMUNDA EK ÖDEME

Bayram günlerinde yalnızca çalışmak değil, normal mesai saatlerinin aşılması da ek kazanç anlamına geliyor. Fazla mesai yapılması halinde, bu çalışmalar için ödenecek ücret bayram mesaisinin de yüzde 50 fazlası olarak hesaplanıyor.

BAYRAMDA ÇALIŞMA ZORUNLU MU?

İş Kanunu’na göre çalışanların resmi tatillerde çalıştırılması zorunlu değil. İşveren, çalışanı bayramda çalışmaya mecbur bırakamıyor. Bayram mesaisi, çalışanın onayıyla gerçekleşiyor. İş sözleşmesinde aksi bir hüküm bulunmadığı sürece çalışan bu hakkını kullanabiliyor.

ARİFE GÜNÜ DETAYI

Arife günü için farklı bir uygulama bulunuyor. Saat 13.00’e kadar yapılan çalışmalar normal mesai kapsamında değerlendirilirken, bu saatten sonra yapılan çalışmalar için ek mesai ücreti ödeniyor.

KIDEM TAZMİNATI VE İZİN SEÇENEĞİ

Bayram mesaisinden elde edilen gelirler kıdem tazminatı hesaplamasına dahil ediliyor. Öte yandan çalışanlar isterse ek ücret yerine izin kullanmayı da tercih edebiliyor. Bu durumda ek ödeme yapılmazken, çalışan normal maaşını almaya devam ediyor.

ÖDEMELER GECİKİRSE FAİZ DEVREDE

Bayram mesaisi ücretlerinin zamanında ödenmemesi halinde ise işveren için yasal yükümlülük doğuyor. İş Kanunu kapsamında geciken ödemelere faiz uygulanabiliyor.

Kaynak: Sabah