Bayram Sonrası Akaryakıt Müjdesi: Çifte İndirim Geliyor, Tarih Belli oldu

ABD-İran arasındaki tansiyonun düşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti. Bu gelişmenin ardından yarından itibaren benzinde 1,38 lira, motorine ise 1,81 lira indirim yapılması planlanıyor.

ABD-İran arasındaki gerilimin azalması ve anlaşma umutlarının ortaya çıkıp İran'dan izin alan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi.

ÇİFTE İNDİRİM GELİYOR

Petroldeki düşüşün etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi güçlendi.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 5,50 lira, motorine ise 7,25 lira indirim yapılması planlanıyor.

Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim pompalara benzinde 1,38 lira, motorinde ise 1,81 lira olarak yansıyacak.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da benzin fiyatları 62,94 liraya, Ankara'da 63,91 liraya, İzmir'de 64,19 liraya düşmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 64.32 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.18 TL
Motorin: 66.90 TL
LPG: 33.29 TL

Ankara:

Benzin: 65.29 TL
Motorin: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL

İzmir:

Benzin: 65.57 TL
Motorin: 68.43 TL
LPG: 33.69 TL

Kaynak: Haber Merkezi

