Bayram Öncesi Rüzgar Tersine Döndü! İkinci El Araç Piyasasında Yeni Rekor

YAZ AYLARINDA YOĞUNLUK SÜRECEK

VavaCars’ın beklentilerine göre, döviz karşısında değerini daha iyi koruyan ikinci el araçlara olan talep, yaz boyunca canlılığını sürdürecek. Hem bireysel kullanıcılar hem de araç alım-satımı yapan işletmelerin piyasaya olan ilgisi, fiyatların daha da yükselmesine zemin hazırlıyor.