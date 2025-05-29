Bayram Öncesi Rüzgar Tersine Döndü! İkinci El Araç Piyasasında Yeni Rekor
Kurban Bayramı yaklaşırken ikinci el otomobil piyasasında dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Güvenli seyahat ihtiyacı, sıfır araç teminindeki zorluklar ve döviz kurundaki dalgalanmalar, talebin hızla artmasına ve fiyatların yukarı yönlü seyretmesine yol açtı.
Kaynak: AA
VavaCars verilerine göre, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında ikinci el araç fiyatlarında belirgin artış gözlemlendi. Şirketin Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, bayram öncesinde alım-satım trafiğinde rekor düzeyde bir yoğunluk yaşandığını belirtti.
GÜVENLİK VE KONFOR ARAYIŞI TERCİHLERİ ETKİLİYOR
Serdıl Gözelekli, tüketicilerin tercihlerinde ekonomik koşulların yanı sıra psikolojik ve sosyolojik faktörlerin de etkili olduğuna dikkat çekti. Uzun mesafeli yolculukların arttığı bayram dönemlerinde, güvenli ve konforlu ulaşım ihtiyacının ikinci el araçlara olan ilgiyi artırdığını vurguladı. Sıfır araç fiyatlarının yüksek olması ise tüketiciyi alternatif çözümlere yöneltiyor.
Yılın ilk aylarında durgun bir seyir izleyen ikinci el araç pazarı, Mart itibarıyla toparlanma sürecine girerken; Nisan ve Mayıs aylarında fiyatlar da yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Gözelekli, bu hareketliliğin yalnızca bayram dönemiyle sınırlı kalmayacağını, yaz tatili ve okul kapanışlarıyla birlikte bu eğilimin devam edeceğini öngördü.
YAZ AYLARINDA YOĞUNLUK SÜRECEK
VavaCars’ın beklentilerine göre, döviz karşısında değerini daha iyi koruyan ikinci el araçlara olan talep, yaz boyunca canlılığını sürdürecek. Hem bireysel kullanıcılar hem de araç alım-satımı yapan işletmelerin piyasaya olan ilgisi, fiyatların daha da yükselmesine zemin hazırlıyor.