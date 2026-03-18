Bayram Öncesi Altında Büyük Risk Kapıda: İslam Memiş 'Sessiz Fırtına' Diyerek Tarih Verdi

Ramazan Bayramı yaklaşırken finans piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın ve para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, mevcut sakin görünümün yatırımcıları yanıltabileceğine dikkat çekti. Küresel piyasalarda şu an için durağan bir tablo olsa da bu durumun geçici olduğunu belirten Memiş, özellikle tatil öncesinde temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

KÜRESEL PİYASALARDA SESSİZLİK HAKİM

YouTube üzerinden yaptığı analizde konuşan Memiş, piyasaların şu an sakin bir seyir izlediğini ancak bu sessizliğin yaklaşan hareketliliğin habercisi olabileceğini ifade etti. Yatırımcıların bu süreçte doğru pozisyon almasının büyük önem taşıdığını belirtti.

BORSA İSTANBUL’DA KRİTİK SEVİYELER

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin 13.195 puan civarında işlem gördüğünü hatırlatan Memiş, kısa vadede 13.200 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu söyledi. Endekste son günlerde yaklaşık yüzde 2’lik bir toparlanma yaşandığını belirten Memiş, 13.000 puanın altındaki seviyeleri orta ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat olarak değerlendirdi. Özellikle 12.900 ve altındaki seviyelerde kademeli alım yapılmasının daha sağlıklı olacağını dile getirdi.

DOLAR VE EURO İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Döviz piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, dolar kurunun 44 lira seviyelerinde olduğunu ve yıl sonu için 50 lira beklentisinin sürdüğünü ifade etti. Kurda kademeli yükselişlerin devam edebileceğini belirtti.

Euro/dolar paritesine de değinen Memiş, 1.15 seviyesinin altının güçlü bir alım fırsatı sunduğunu, 1.1465 seviyesinin ise oldukça cazip olduğunu söyledi. Orta vadede paritenin 1.20–1.22 bandına yükselebileceğini öngördü. Euro/TL tarafında ise 51 liranın düşük kaldığını, 62–63 lira seviyelerinin hedefte olduğunu dile getirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE FIRSAT SİNYALİ

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde ons altının 5.000 doların altına gerileyerek 4.970 dolar seviyesine indiğini belirten Memiş, bu geri çekilmenin önemli bir mesaj verdiğini söyledi. Fed’in faiz indirimi durumunda altın fiyatlarında yükselişin hızlanabileceğini, aksi durumda kısa vadeli düşüşlerin sürebileceğini ifade etti.

Gram altın tarafında ise düşük işçilik maliyetlerinin yatırımcı için avantaj yarattığını belirten Memiş, yaz aylarında işçilik maliyetlerinin artabileceğini kaydetti.

Gümüş için de değerlendirme yapan Memiş, 80 doların altındaki seviyelerin alım fırsatı sunduğunu ve kısa vadede 96 dolar hedefinin gündemde olduğunu belirtti.

PETROLDE OYNAKLIK UYARISI

Petrol fiyatlarının 95 ile 115 dolar aralığında dalgalandığını belirten Memiş, bu tür oynak piyasalarda kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini özellikle vurguladı.

BİTCOİN’DE KAR SATIŞI SİNYALİ

Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’in 73 bin dolar civarında işlem gördüğünü belirtti. Daha önce 60–65 bin dolar aralığını uygun alım seviyesi olarak gördüğünü hatırlatan Memiş, kısa vadede kar satışlarının yaşanabileceğini ifade etti. Ancak yılın ikinci yarısı için yükseliş beklentisinin sürdüğünü dile getirdi.

FED KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Piyasaların yönünü belirleyecek en önemli gelişmenin ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı olduğunu söyleyen Memiş, faizlerin sabit kalmasının beklendiğini ancak asıl etkinin karar sonrası yapılacak açıklamalarda ortaya çıkacağını ifade etti.

YATIRIMCILARA STRATEJİ ÖNERİLERİ

Memiş, mevcut piyasa koşullarında yatırımcıların daha temkinli hareket etmesi gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu:

Tek seferde işlem yapmak yerine kademeli alım-satım tercih edilmeli

Kaldıraçlı işlemlerden uzak durulmalı

Piyasalardaki dalgalanmalara karşı panik yapılmamalı

Bayram öncesi piyasaların sakin görünümüne aldanılmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların bu dönemde daha dikkatli ve planlı hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi