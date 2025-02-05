Bayram İkramiyesinde İmzalar Atıldı: En Düşük Maaş 31 Bin 272 Lira Oldu

Turgutlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye çalışanlarının en düşük maaşı 31.272 TL olarak belirlendi.

Kaynak: İHA

Bayram İkramiyesinde İmzalar Atıldı: En Düşük Maaş 31 Bin 272 Lira Oldu - Resim: 1

Sözleşme çerçevesinde çalışanlara ikramiye, sosyal yardımlar ve özel izin hakları gibi birçok ek destek de sağlandı.

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Bayram İkramiyesinde İmzalar Atıldı: En Düşük Maaş 31 Bin 272 Lira Oldu - Resim: 2

Sözleşme kapsamında belediye çalışanlarına, ikramiyeler, bayram destekleri ve eğitim yardımları gibi çeşitli sosyal haklar tanındı. Buna göre:

-Nisan ve Ekim aylarında 11 günlük yevmiye ödenecek.

-Kurban Bayramı’nda 10 günlük yevmiye verilecek.

-Ramazan Bayramı’nda çalışanlara 1.350 TL bayram yardımı yapılacak.

-Çalışanların çocukları için eğitim desteği 500 TL ile 1.300 TL arasında değişecek.

-Evlenme yardımı olarak 3.000 TL, ölüm yardımı olarak ise 3.500 TL ödeme yapılacak.

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Bayram İkramiyesinde İmzalar Atıldı: En Düşük Maaş 31 Bin 272 Lira Oldu - Resim: 3

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanların özel durumlar için ek izin hakları da güvence altına alındı. Buna göre:

-Yangın, su baskını ve deprem gibi doğal afetlerde 5 gün izin hakkı verilecek.
-Çocuğu sünnet olan çalışanlar 3 gün izin kullanabilecek.
-Taşınma sürecinde çalışanlara 2 gün izin hakkı tanınacak.
-Dünya Engelliler Günü’nde engelli çalışanlara 1 gün ek izin verilecek.
-Hac ibadetini yerine getirecek olan çalışanlar, bu süre boyunca ücretli izinli sayılacak.
-Kadın çalışanlar, ay içinde kendi belirledikleri bir gün ücretli izin kullanabilecek.

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