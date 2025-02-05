Bayram İkramiyesinde İmzalar Atıldı: En Düşük Maaş 31 Bin 272 Lira Oldu

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanların özel durumlar için ek izin hakları da güvence altına alındı. Buna göre:

-Yangın, su baskını ve deprem gibi doğal afetlerde 5 gün izin hakkı verilecek.

-Çocuğu sünnet olan çalışanlar 3 gün izin kullanabilecek.

-Taşınma sürecinde çalışanlara 2 gün izin hakkı tanınacak.

-Dünya Engelliler Günü’nde engelli çalışanlara 1 gün ek izin verilecek.

-Hac ibadetini yerine getirecek olan çalışanlar, bu süre boyunca ücretli izinli sayılacak.

-Kadın çalışanlar, ay içinde kendi belirledikleri bir gün ücretli izin kullanabilecek.