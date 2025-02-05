Bayram İkramiyesinde İmzalar Atıldı: En Düşük Maaş 31 Bin 272 Lira Oldu
Turgutlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye çalışanlarının en düşük maaşı 31.272 TL olarak belirlendi.
Kaynak: İHA
Sözleşme çerçevesinde çalışanlara ikramiye, sosyal yardımlar ve özel izin hakları gibi birçok ek destek de sağlandı.
Sözleşme kapsamında belediye çalışanlarına, ikramiyeler, bayram destekleri ve eğitim yardımları gibi çeşitli sosyal haklar tanındı. Buna göre:
-Nisan ve Ekim aylarında 11 günlük yevmiye ödenecek.
-Kurban Bayramı’nda 10 günlük yevmiye verilecek.
-Ramazan Bayramı’nda çalışanlara 1.350 TL bayram yardımı yapılacak.
-Çalışanların çocukları için eğitim desteği 500 TL ile 1.300 TL arasında değişecek.
-Evlenme yardımı olarak 3.000 TL, ölüm yardımı olarak ise 3.500 TL ödeme yapılacak.
Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanların özel durumlar için ek izin hakları da güvence altına alındı. Buna göre:
-Yangın, su baskını ve deprem gibi doğal afetlerde 5 gün izin hakkı verilecek.
-Çocuğu sünnet olan çalışanlar 3 gün izin kullanabilecek.
-Taşınma sürecinde çalışanlara 2 gün izin hakkı tanınacak.
-Dünya Engelliler Günü’nde engelli çalışanlara 1 gün ek izin verilecek.
-Hac ibadetini yerine getirecek olan çalışanlar, bu süre boyunca ücretli izinli sayılacak.
-Kadın çalışanlar, ay içinde kendi belirledikleri bir gün ücretli izin kullanabilecek.