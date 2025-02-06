Bayram İkramiyesi SON DAKİKA: SGK Uzmanı 'Daha Aşağısı Olmaz' Dedi: Tahta Başında Hesap: 4.343 Liraya Yükselebilir

Son dakika: Emekli maaş ve bayram ikramiyeleri gündemin sıcak konularından biri olmaya devam ediyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan zamlar sonrasında milyonlarca kişi Ramazan ve Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesinin artmasını bekliyor. 2024 yılı bayram ikramiyesi 3’er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin TL olarak yüzde 50 zamlı ödenmişti. Peki 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

“EN AZINDAN ENFLASYON RAKAMI İLE 4.343 TL”

Konuya ilişkin TV100’e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, ‘bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelecek’ sorusuna yanıt verdi:

“Yüzde 15,75 maaşlara zam yapılmıştı ama ben bayram ikramiyelerine bu rakamın yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu 6 aylık zam. Yani onun geçen senekinden bu döneme kadar 12 aylık zam üzerinden yüzde 44,78 üzerinden zamlanması gerekiyor bayram ikramiyelerinin en az, mantık olarak. Bu çerçevede düşündüğümüzde 4.343 lira 40 kuruşa getiriyoruz bayram ikramiyesini yüzde 44,78 ile. Yüzde 50 yapılırsa da 4.500 liraya geliyor bu rakam. Yani ben bu rakamın daha aşağısında olacağını düşünmüyorum. 4.500 – 5000 lira civarında olacak gibi gözüküyor. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa. Yani en azından enflasyon rakamı olan 4.343 lira civarında bir artışın olacağını düşünüyorum.”

2025 EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2018 yılında 1000 TL olarak ödenmeye başlayan bayram ikramiyesi 2021’de 1100 TL, 2023’te 2 bin TL ve geçtiğimiz yıl ise yüzde 50 artışla 3 bin TL olarak emeklilere veriliyordu. Emekli bayram ikramiyelerinin artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada hükümet teknik ve bütçe çalışmalarını yaptıktan sonra TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2025 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacak.

Ramazan Bayramı 30 Mart Salı günü. Dolayısıyla bayram ikramiyesi ödemeleri 24-28 Mart arasında ödenecek. Zam gelmesi durumunda -Meclis düzenlemesinin de Mart ayında tamamlanıp yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu nedenle ödemeler bayramdan önceki hafta yapılacak.

Kaynak: TV100