Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Herkes 3 İhtimali Konuşurken Ankara'nın Planı Ortaya Çıktı

Emekli bayram ikramiyesi için Torba Yasa beklenirken, 16 milyon kişinin gözü Ankara’dan yapılacak açıklamalara çevrildi. ‘3000 TL bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak’ soruları henüz yanıt bulmadı ancak konuşulan rakamlar en az 3500 ila en fazla 5000 TL olacağı yönünde. Yasal düzenleme ile artırılacak emekli ikramiyesinin Torba Yasa’ya girerek Meclis’e önümüzdeki günlerde geleceği ifade edilirken Türkiye Emekliler Derneği’nden (TÜED) kritik bir çağrı geldi.

“BU RAKAMLA MÜMKÜN DEĞİL”

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonların merakla beklediği emekli bayram ikramiyesiyle ilgili açıklamalar yaptı. 2018'de Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira olarak verilen ikramiyenin, yapılan artışlarla mevcutta her bir bayram için 3 bin lira olarak uygulandığını aktaran Ergün, şöyle konuştu:

“Son yıllardaki yüksek enflasyon karşısında bayram ikramiyeleri ciddi oranda eridi. İkramiyelere enflasyonun oldukça altında yapılan artışlar sonucu, ikramiyeler emeklilerin bütçesine katkı sağlamaktan uzaklaştı. İkramiye uygulamasının başlatıldığı 2018 yılında 1000 lirayla emeklilerimiz sıla-i rahim yapabiliyor ve küçükbaş kurban alabiliyordu. Maalesef, bugün mevcut ikramiye rakamıyla bunların gerçekleştirilmesi mümkün değil.”

Her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiyenin artırılması gerektiği yönünde telefon ve mesaj aldıklarını belirten Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca emeklimiz, en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira ile bir ay boyunca geçinmeye çalışıyor. Emekli aylıklarındaki artış oranının, çarşı ve pazardaki fiyatların artış oranının gerisinde kalmasıyla emeklilerimizin alım gücü düşüyor. Böyle bir tablo söz konusuyken bayram ikramiyeleri emeklilerimizin bir derdine merhem olmalı. Bugün itibarıyla milyonlarca emekli her bir bayram için 3 bin lira olarak verilen ikramiyelerin artırılmasını dört gözle bekliyor. Bayram ikramiyeleri, emeklilerimizin bütçesine katkı sağlayacak ve adına yakışır bir düzeye yükseltilmeli. Zor durumda olan emeklilerimiz, kavuşma, kucaklaşma ve kaynaşmayı simgeleyen bayramı ağız tadıyla geçirmeli."

24 MART TARİHİNE DİKKAT!

Ramazan Bayramı 2025 yılında 30 Mart – 1 Nisan tarihleri arasına denk geliyor. Mevcut durumda her bayram için 3’er bin TL’den toplamda 6 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyelerinin bayramdan hemen önceki hafta hesaplara yatırılması gerekiyor. Bu kapsamda 24-28 Mart tarihleri öne çıkıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon, yıllık enflasyon, yüzde 50 artış gibi formüllerin de konuşulduğu emekli ikramiyesinde ekonomi kurmaylarının 2 aşamalı etki analizi yaptığı ifade ediliyor. Burada ilk formül 1000 TL artış ile ikramiyelerin 4500 liraya yükseltilmesi. İkinci formülde ise rakamın 5000 TL’ye çıkarılması.

İki rakamın da bütçeye etkisi ortaya çıktı. Bu kapsamda 1000 TL zam yapılması durumunda maliyetin 34,5 milyar lira, 2 bin TL zam yapılması durumunda ise 70,5 milyar lira olması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi