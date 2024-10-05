Bayburt'ta Davul Zurnalı Hasat Başladı: Kilosu 300 Liradan Satılıyor
Bayburt'ta beklenen hasat çiftçinin yüzünü güldürdü. Çayırtepe köyünde yapılan fasulye hasadı, beklentinin çok üzerinde bir rekolte gösterdi. Kilosunun 150 liradan satışa sunulduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çayırtepe köyünde fasulye hasadı bu yıl beklentilerin üzerinde bir rekolteyle tamamlanmak üzere. Organik yöntemlerle, zirai ilaç ve gübre kullanılmadan yetiştirilen fasulyeler, hem üreticilerin hem de tarlada çalışan çiftçinin yüzünü güldürdü.
Binbir emekle toprakla buluşturulan fasulyeler, özenle hasat edilip kurutulmaya bırakıldı. Hasat sürecinin ardından sap ve kabuğundan ayrılmak için patoza vurulan fasulyeler, çuvallara doldurularak sofralara ulaşmaya hazır hale getirildi. Bu zahmetli yolculuk, bu sene yüksek verimle taçlanarak üreticilere büyük bir mutluluk yaşattı.
"AŞK İLE ÇALIŞAN YORULMAZ"
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çayırtepe köyünde, fasulye hasadı bu yıl neşeli bir şekilde gerçekleşti. 30-40 yıldır tarımla uğraşan Bilgehan Sancar, türküler ve maniler eşliğinde aşkla yaptığı fasulye hasadında bu yılın yüksek rekoltesiyle büyük mutluluk yaşadı. Sancar, "Aşk ile çalışan yorulmaz" diyerek, emeğini keyifle tarlada geçirdiğini belirtti.
Geçtiğimiz yıl soğuk havalar nedeniyle fasulyeyi don vurduğunu ve sadece 5-6 kilo ürün alabildiğini anlatan Sancar, bu yılki bol verimin kendisini çok sevindirdiğini ifade etti. "Geçen sene fasulyemizi don vurmuştu, ama bu sene Allah'a şükür çok güzel ürün aldık. Emek verdik, karşılığını aldık" diye konuştu. Sancar, patates hasadına başlayacaklarını da ekledi.
KİLOSU 300 LİRADAN SATILIYOR
Fasulye fiyatları hakkında bilgi veren Sancar, Bayburt’ta 3 farklı fasulye çeşidi yetiştirdiklerini belirtti: İnce uzun, yuvarlak ve İspir fasulyesi. Kilo fiyatları 150 liradan başlayıp, İspir fasulyesinin kilosu 300 liraya kadar çıkıyor. "İnsanlar tadına ve kalitesine göre tercih yapıyor. İspir fasulyesi biraz daha pahalı, çünkü tadı ve kalitesi çok beğeniliyor" dedi.
Sancar, ürünlerin kalitesinden dolayı müşterilerin şikayet etmediğini vurguladı ve "Fasulyelerimiz kabuk atmıyor, çabuk pişiyor. Akşamdan suya koyduğunuzda fındık kadar şişiyor. Biz de bu ürünlerle geçinmeye çalışıyoruz" diyerek üretim sürecini anlattı.