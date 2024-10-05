Bayburt'ta Davul Zurnalı Hasat Başladı: Kilosu 300 Liradan Satılıyor

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çayırtepe köyünde fasulye hasadı bu yıl beklentilerin üzerinde bir rekolteyle tamamlanmak üzere. Organik yöntemlerle, zirai ilaç ve gübre kullanılmadan yetiştirilen fasulyeler, hem üreticilerin hem de tarlada çalışan çiftçinin yüzünü güldürdü.

Binbir emekle toprakla buluşturulan fasulyeler, özenle hasat edilip kurutulmaya bırakıldı. Hasat sürecinin ardından sap ve kabuğundan ayrılmak için patoza vurulan fasulyeler, çuvallara doldurularak sofralara ulaşmaya hazır hale getirildi. Bu zahmetli yolculuk, bu sene yüksek verimle taçlanarak üreticilere büyük bir mutluluk yaşattı.