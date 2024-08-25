Batman’da Hasadı Başladı, Resmen Vitamin Deposu: Tezgahlara İndi, 1 Kilosu 50 Lira

Batman'da hasadı başladı. Tezgahlardaki yerini aldı. 1 kilosu 50 TL'den satılıyor. Kara incir adıyla tanınıyor, resmen şifa ve vitamin deposu.

Son Güncelleme:
Batman’da Hasadı Başladı, Resmen Vitamin Deposu: Tezgahlara İndi, 1 Kilosu 50 Lira - Resim: 1

Batman'ın Sason ilçesinde hasadına başlanan kara incir, tezgahlarda kilosu 50 liradan satışına başlandı.
Başta Batman olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinde hemen hemen her il ve ilçede bolca görülen, yöre halkı tarafından kara incir olarak adlandırılan besin değeri açısından oldukça besleyici bir meyve olan ve adeta vitamin deposu olarak bilinen incirde yılın ilk hasadının başlamasıyla çarşı pazarlarda kilo gram fiyatı 50 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: İHA

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Batman
Tapu Mirasında Yeni Düzenleme: Aileden Miras Kalanlar Dikkat Artık Daha Kolay Tapu Mirasında Yeni Düzenleme: Aileden Miras Kalanlar Dikkat Artık Daha Kolay
Fiyatı Birden Düştü: Yüzde 100’den Fazla İndirim Geldi Yüzde 100’den Fazla İndirim Geldi
155 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Uçuşa Geçti: Mevduat Faizlerinde Rekor Artış 155 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Uçuşa Geçti: Mevduat Faizlerinde Rekor Artış
Dev Bankadan Yatırımcılara Altın Uyarısı: Rekor Kıracak Bunu Yapan Büyük Kaybeder Dev Bankadan Yatırımcılara Altın Uyarısı: Rekor Kıracak Bunu Yapan Büyük Kaybeder
Kirası En Ucuz Olan 10 İl Belli Oldu: 10 Bin Liranın Altında Evler Kiraya Veriliyor Kirası En Ucuz Olan 10 İl Belli Oldu: 10 Bin Liranın Altında Evler Kiraya Veriliyor
Lezzetiyle Dünyaya Nam Salan Meyvede Hasat Başladı: Bu Sene Bolca Yetişti, Çiftçiler Hasada Yetişemiyor Lezzetiyle Dünyaya Nam Salan Üründe Hasat Başladı: Bu Sene Bolca Yetişti
5 Hisse Resmen Yasaklandı: Yatırım Yapan Başını taşlara Vuracak 5 Hisse Resmen Yasaklandı: Yatırım Yapan Başını taşlara Vuracak
Mevduat Zengini 10 Şehir Belli Oldu: Birinci Sıradaki İl Şaşırtmadı Mevduat Zengini 10 Şehir Belli Oldu: Birinci Sıradaki İl Şaşırtmadı
Emekli Promosyonda Yarış Kızıştı, Bankalar Zam İçin Harekete Geçti: Bir Banka Tutarı 24 Bin TL’ye Çıkarttı Emekli Promosyonda Yarış Kızıştı, Bankalar Zam Harekete Geçti
Şimşek Devreye Girdi: 700 Bin Kişiye Ceza Geliyor 700 Bin Kişiye Ceza Geliyor
Yeni Zam Yağmuru Geliyor: Hazır Olun Yeni Zam Yağmuru Geliyor: Hazır Olun
Telefon Fiyatına Tapu Fırsatı: Duyan Kapış Kapış Alacak Telefon Fiyatına Tapu Fırsatı: Duyan Kapış Kapış Alacak
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Mirasında Yeni Düzenleme: Aileden Miras Kalanlar Dikkat Artık Daha Kolay Tapu Mirasında Yeni Düzenleme: Aileden Miras Kalanlar Dikkat Artık Daha Kolay
Yusuf Dikeç'in Annesi İçin Utandıran Yorumlar Yusuf Dikeç'in Annesi İçin Utandıran Yorumlar
Dünya Diken Üstünde İzliyor! Mavi Hat'ta Savaş Çanları Dünya Diken Üstünde İzliyor! Mavi Hat'ta Savaş Çanları
Kabine Toplantısı'nda 21 Yıl Sonra İlk: Gündemde Neler Var? Kabine Toplantısı'nda 21 Yıl Sonra İlk
Sağanakla Gelen Zincirleme Felaket! İki tır, Yolcu Otobüsü, Beş Otomobil... Ölü ve Yaralılar var Sağanakla Gelen Zincirleme Felaket!