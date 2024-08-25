Batman’da Hasadı Başladı, Resmen Vitamin Deposu: Tezgahlara İndi, 1 Kilosu 50 Lira
Batman'da hasadı başladı. Tezgahlardaki yerini aldı. 1 kilosu 50 TL'den satılıyor. Kara incir adıyla tanınıyor, resmen şifa ve vitamin deposu.
Batman'ın Sason ilçesinde hasadına başlanan kara incir, tezgahlarda kilosu 50 liradan satışına başlandı.
Başta Batman olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinde hemen hemen her il ve ilçede bolca görülen, yöre halkı tarafından kara incir olarak adlandırılan besin değeri açısından oldukça besleyici bir meyve olan ve adeta vitamin deposu olarak bilinen incirde yılın ilk hasadının başlamasıyla çarşı pazarlarda kilo gram fiyatı 50 liradan satışa sunuluyor.
Kaynak: İHA