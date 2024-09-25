Başvurular Başladı! Emeklilere 12.000 TL Nakit Ödeme Yapılıyor
Emeklilere 12.000 TL’ye varan nakit promosyon! Maaşını Denizbank'a taşıyacak olan emeklilere 12.000 TL nakit promosyon ödenecek.
Emeklilik, birçok birey için yaşamın yeni bir dönemine geçiş anlamına gelir. Bu dönemde, finansal güvence sağlamak ve ek gelir kaynakları oluşturmak oldukça önemlidir. Bu bağlamda, emeklilere yönelik sunulan fırsatlar da dikkat çekici bir hale gelmektedir. Son günlerde Denizbank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere sunduğu cazip nakit promosyonuyla gündeme geldi.
Denizbank’tan 12.000 TL Nakit Promosyon
Banka tarafından yapılan açıklamada promosyon ödemesine dair detaylar da paylaşıldı. İşte o duyuru;
Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon fırsatı!
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar
5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar
8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar
10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar
12.000 TL
Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna MobilDeniz'den ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
Promosyon bedeli peşin olarak hesabınıza yatırılacaktır.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz;Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir.
Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.