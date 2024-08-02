Başvurmayan Tapu Sahipleri Hakkını Kaybedecek! Sadece Birkaç Gün Kaldı

81 ildeki tapu sahiplerini ilgilendiren önemli uyarı! Türkiye'de gayrimenkul sahipleri, tapu sistemi ile mülklerini devlet güvencesi altına alabiliyorlar. İki ana tapu çeşidi vardır: müstakil tapular ve hisseli tapular. Müstakil tapularda genellikle risk bulunmazken, hisseli tapularda çeşitli riskler ve hukuki durumlar ortaya çıkabiliyor.

Günboyugazetesi tarafından aktarılan habere göre; Hisseli tapularda en önemli hukuki durumlardan biri önalım hakkıdır. Bu hak, bir gayrimenkuldeki hissedarlara, bir hisse sahibinin payını satmak istediğinde öncelikli satın alma imkanı tanır. Önalım hakkı, diğer hissedarların hisseyi satın almalarına fırsat tanınmadan üçüncü kişilere yapılan satışları geçersiz kılabilir.