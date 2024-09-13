Başvuran Herkese Ücretsiz Gönderilecek: Milyonlarca İstanbulluyu İlgilendiriyor

İstanbulluların su tasarrufunu artırmak amacıyla başlatılan bu kampanya kapsamında başvurular, İBB'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından hayata geçirilen kampanya ile su tüketiminde %40'a varan tasarruf sağlayan musluk aparatları (perlatörler) ücretsiz olarak dağıtılıyor. 'Damlaya Damlaya Gelecek Olur', 'Damlaya Damlaya Yaşam Olur' ve 'Damlaya Damlaya Umut Olur' sloganlarıyla duyurulan bu proje, su kaynaklarının verimli kullanımını teşvik ediyor.

YÜZDE 40 TASARRUF SAĞLIYOR

Bu su tasarruf aparatları, musluk başlarına takılarak suyun akışını hava ile karıştırıyor. Bu sayede su kullanımı azalırken, basınç korunarak suyun verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor. İSKİ’nin açıklamasına göre bu aparatlarla %40 oranında su tasarrufu sağlamak mümkün.