Başvuran Hemen Emekli Olacak: SGK Yeni Listeyi Paylaştı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genç yaşta çalışma hayatına başlayan ve çeşitli nedenlerle iş gücünü kaybeden vatandaşlara malulen emeklilik hakkı tanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK’nın açıkladığı verilere göre, malulen emeklilik ve engelli emekliliği olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Malulen emeklilik hakkından yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
10 YIL SİGORTALILIK VE 1800 GÜN PRİM ÖDEMESİ ŞARTI
Bu şartlar arasında, en az 10 yıl sigortalı çalışma süresi ve 1800 günlük prim ödemesi bulunuyor. Ayrıca, iş gücü kaybının %60 ve üzerinde olduğunun raporlanması şart. SGK tarafından belirlenen 18 hastalık, malulen emeklilik kapsamında değerlendiriliyor.
Malulen emeklilikten yararlanmak isteyen vatandaşlar, hastalıklarının çalışma gücüne etkisinin yüksek olduğunu belgelerle kanıtlamak zorunda. Listede yer alan hastalıkların, vatandaşın günlük işlerini sürdüremeyecek düzeyde etki ediyor olması gerekiyor. Peki o hastalıklar neler? İşte listesi...
SGK LİSTEYİ DUYURDU
Epilepsi
Parkinson hastalığı
Beyin tümörleri
Behçet hastalığı
AIDS
Tüberküloz
Siroz
Zeka geriliği
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Multipl skleroz (MS)
Serebral palsi
Felç
Uzuv kayıpları
Demans
Görme kaybıKanser