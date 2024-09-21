Başvuran Hemen Emekli Olacak: SGK Yeni Listeyi Paylaştı

10 YIL SİGORTALILIK VE 1800 GÜN PRİM ÖDEMESİ ŞARTI

Bu şartlar arasında, en az 10 yıl sigortalı çalışma süresi ve 1800 günlük prim ödemesi bulunuyor. Ayrıca, iş gücü kaybının %60 ve üzerinde olduğunun raporlanması şart. SGK tarafından belirlenen 18 hastalık, malulen emeklilik kapsamında değerlendiriliyor.

Malulen emeklilikten yararlanmak isteyen vatandaşlar, hastalıklarının çalışma gücüne etkisinin yüksek olduğunu belgelerle kanıtlamak zorunda. Listede yer alan hastalıkların, vatandaşın günlük işlerini sürdüremeyecek düzeyde etki ediyor olması gerekiyor. Peki o hastalıklar neler? İşte listesi...