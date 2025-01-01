Başvuracaklar Dikkat! Ücret Tarifesi Tepeden Tırnağa Değişti: İşte Yeni Liste…

YENİ TARİFE BELLİ OLDU

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, TÜRKPATENT’in yeni tarifesi kapsamında ödenecek ücretler şu şekilde:

e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuruları: 67,42 TL

Marka tescil ücreti: 1.618,17 TL

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri: 17,42 TL

Tasarım tescil başvuruları: 265,83 TL

YENİ TARİFE BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tebliğe göre belirlenen ücretler, bugünden itibaren geçerli olacak. Başvuru yapacak vatandaşların ve şirketlerin güncellenen tarife doğrultusunda işlem yapmaları gerekiyor.