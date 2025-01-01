Başvuracaklar Dikkat! Ücret Tarifesi Tepeden Tırnağa Değişti: İşte Yeni Liste…

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 2025 yılı ücret tarifesini duyurdu. Yeni tarife Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

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Başvuracaklar Dikkat! Ücret Tarifesi Tepeden Tırnağa Değişti: İşte Yeni Liste… - Resim: 1

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 2025 yılında uygulanacak yeni ücret tarifesini duyurdu. 2025 Yılı Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’nin 5. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Başvuracaklar Dikkat! Ücret Tarifesi Tepeden Tırnağa Değişti: İşte Yeni Liste… - Resim: 2

YENİ TARİFE BELLİ OLDU

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, TÜRKPATENT’in yeni tarifesi kapsamında ödenecek ücretler şu şekilde:

e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuruları: 67,42 TL

Marka tescil ücreti: 1.618,17 TL

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri: 17,42 TL

Tasarım tescil başvuruları: 265,83 TL

YENİ TARİFE BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tebliğe göre belirlenen ücretler, bugünden itibaren geçerli olacak. Başvuru yapacak vatandaşların ve şirketlerin güncellenen tarife doğrultusunda işlem yapmaları gerekiyor.

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