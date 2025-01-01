Başvuracaklar Dikkat! Ücret Tarifesi Tepeden Tırnağa Değişti: İşte Yeni Liste…
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 2025 yılı ücret tarifesini duyurdu. Yeni tarife Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: AA
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 2025 yılında uygulanacak yeni ücret tarifesini duyurdu. 2025 Yılı Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’nin 5. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
YENİ TARİFE BELLİ OLDU
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, TÜRKPATENT’in yeni tarifesi kapsamında ödenecek ücretler şu şekilde:
e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuruları: 67,42 TL
Marka tescil ücreti: 1.618,17 TL
Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri: 17,42 TL
Tasarım tescil başvuruları: 265,83 TL
YENİ TARİFE BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Tebliğe göre belirlenen ücretler, bugünden itibaren geçerli olacak. Başvuru yapacak vatandaşların ve şirketlerin güncellenen tarife doğrultusunda işlem yapmaları gerekiyor.