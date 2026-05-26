Barış Umudu Tabelalara Yansıdı: Bayramda Benzine İndirim Müjdesi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken akaryakıt fiyatları da bu gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Bu kapsamda benzin fiyatlarına 3,27 TL indirim geleceği eşel mobil gereği bunun pompaya 82 kuruş yansıyacağı duyuruldu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından sert dalgalanmalar yaşayan brent petrol iç piyasada akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre akaryakıt ürünlerinden benzin grubunda 3,27 lira indirim bekleniyor.

Eşel Mobil Sistemi dolayısıyla indirimin pompaya 82 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 65.10 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.97 TL
Motorin: 66.90 TL
LPG: 33.29 TL

Ankara:

Benzin: 66.08 TL
Motorin: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL

İzmir:

Benzin: 66.36 TL
Motorin: 68.43 TL
LPG: 33.69 TL

Kaynak: Haber Merkezi

