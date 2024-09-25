Bankaya Uğrayan Emekli Yaşadı! Maaşına Ek 18 Bin Lira Para Alacak

Güncel olarak 12 bin 500 TL maaş alan emekliler, geçim sorunları yaşarken, 2024 yılı Ocak ayında yapılacak zam için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre 2025'te emeklilerin kök maaşlarına zam yapılacağı konuşulurken, ek bir zam ihtimali de gündemde.

Orta Vadeli Program’da 2024 sonu için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini doğrultusunda, emeklilere yüzde 13.44 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Öte yandan, Takvim gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener, bu artışın yüzde 14.52 ile 19.77 arasında değişebileceğini belirtti.