Bankaya Uğrayan Emekli Yaşadı! Maaşına Ek 18 Bin Lira Para Alacak
SSK, Bağ-Kur ve bütün emeklileri ilgilendiriyor. Beklenen açıklama geldi. Bankaya giden her emekli maaşının yanında net 18 bin lira para alacak. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak ayı yaklaştıkça, açlık sınırının altında maaş alan emeklilere yapılacak zam oranı büyük merak konusu haline geldi. Milyonlarca emekli, geçim sıkıntısıyla mücadele ederken, bankalar da emekli müşterilerini artırmak amacıyla promosyon yarışına giriyor. Bu kapsamda bankalar, her ay promosyon oranlarını güncelleyerek daha cazip teklifler sunmaya çalışıyor.
Güncel olarak 12 bin 500 TL maaş alan emekliler, geçim sorunları yaşarken, 2024 yılı Ocak ayında yapılacak zam için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre 2025'te emeklilerin kök maaşlarına zam yapılacağı konuşulurken, ek bir zam ihtimali de gündemde.
Orta Vadeli Program’da 2024 sonu için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini doğrultusunda, emeklilere yüzde 13.44 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Öte yandan, Takvim gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener, bu artışın yüzde 14.52 ile 19.77 arasında değişebileceğini belirtti.
Bu süreçte bankalar, emekli müşterilerini çekmek için promosyon tekliflerini sık sık güncelliyor ve daha yüksek promosyon rakamlarıyla emeklilere cazip teklifler sunmaya devam ediyor.
İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar:
Yapı Kredi:
Yapı Kredi, emekli müşterilerine 18.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor.
Aylığı 10.000 TL'nin altında olanlara - 6.250 TL
10.000-14.999 lira arasında olanlara -10.000 TL
15.000-19.999 lira arasında olanlara - 12.500 TL
20.000 lira ve üzeri olanlara - 15.000 TL veriyor.
Bunun yanı sıra 2 yeni fatura talimatına 1.500 TL, kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya 1.000 TL ve 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 500 TL ek ödül imkanı sağlıyor.
ING:
ING Bank'da emekli müşterilerine 18.000 TL'ye varan promosyon imkanı sağlıyor.
Aylığı 10.000 TL'nin altında olanlara 6.250 TL
10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL
15.000-19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri olanlara 15.000 TL veriyor.
Bunun yanı sıra 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 TL ödüyor.
Akbank:
Akbank ise emekli müşterilerini 17.500 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor.
Banka, aylığı 10.000 TL altında olanlara 6.250 TL
10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL
15.000-19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL
20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 TL sunuyor.
Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para imkanı sunuyor.
QNB Finansbank:
QNB Finansbank emeklilere 16.200 TL promosyon veriyor.
Banka, aylığı 10.000 TL altında olanlara 6.250 TL
10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL
15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500 TL
20.000 TLve üzeri olanlara 15.000 TL promosyon veriyor.
Bunun yanı sıra CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL varan indirim sunuluyor.
Garanti BBVA:
Garanti BBVA, emeklilere 15 bin TL'ye varan emekli promosyonu sunuyor.
Banka aylığı 10.000 TL'nin altında olanlara 6.250 TL
10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL
15.000-19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri olanlara 15.000 TL sunuyor.
Türkiye Finans:
Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül imkanı sağlıyor.
Banka, aylığı 10.000 TL'nin altında olanlara 5.000 TL
10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL
15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL sunuyor.
Banka ayrıca emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira ödeme yapıyor.
Ziraat Bankası:
Ziraat Bankası 12.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor.
Banka, aylığı 10.000 TL'nin altında olanlara 5.000 TL
10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL
15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL sunuyor.