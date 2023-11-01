Bankaya gidenler duyduklarına şaşırdı: Kredi faizleriyle ilgili şoke eden rakam

KREDİYE ERİŞİM RAHATLAYACAK

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 35’e çekmesiyle yıllık bileşik referans faiz oranı yüzde 45,15’e yükseldi ve ticari kredi faizi üst sınırı da yüzde 81,27’ye gelmişti. Artık ticari kredi faiz oranlarında bu üst sınır kaldırıldı. 70 bin lira üstü tüketici kredileri için ise faiz üst sınırı uygulaması devam ediyor.