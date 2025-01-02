Bankaya Giden 75 Bin 600 Liralık Promosyonu Kapacak! Beklenen Açıklama Geldi

Ayrıca, göreve başladığında Kozan Belediyesi'nin 300 milyon lira borcu olduğunu belirten Başkan Atlı, esnaf borcunun ise 160 milyon liradan 40-45 milyon TL'ye indirildiğini kaydetti. 2025 yılının Mayıs ayında, Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan tüm borçların ödenmesiyle geçmiş dönem borçlarının sıfırlanacağı müjdesini verdi.