Bankaya Giden 75 Bin 600 Liralık Promosyonu Kapacak! Beklenen Açıklama Geldi
Adana'nın Kozan ilçesinde, belediyede çalışan kadrolu personel için müjde geldi. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, 2024 yılı için belediye çalışanlarına verilecek maaş promosyonunun 75 bin 600 TL olacağını duyurdu. Bu miktar, bölgedeki en yüksek promosyon olarak dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Başkan Atlı, 2024 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarının haklarını iyileştirmek amacıyla maaş promosyonlarını artırdıklarını söyledi. Kozan'daki kadrolu personele verilecek 75 bin 600 TL'lik promosyonun, bölgedeki en yüksek tutar olduğunu belirten Atlı, "Kadrolu personelimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ
Atlı, belediyenin en büyük yatırımlarını öğrencilere yaptıklarını vurgulayarak, ilçede asgari ücret altında geçinen ailelerin çocuklarına ücretsiz eğitim desteği sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, Kozan’da tarih, turizm ve eğitim alanlarında kalkınma süreçlerinin başlatıldığını ifade etti.
BELEDİYE BAŞKANI MÜJDEYİ VERDİ
Kozan Belediyesi’nde şeffaf bir yönetim anlayışının benimsendiğini dile getiren Atlı, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilçede önemli gelişmeler yaşandığını söyledi. İlçe genelindeki parklar ve tarihi alanların yeniden düzenlendiğini ve belediyenin yeni binasına taşındığını belirtti. Yeni bina, 45 milyon liralık maliyetle inşa edilirken, belediye ekipleri sayesinde bu tutar 17 milyon TL'ye düşürüldü.
Ayrıca, göreve başladığında Kozan Belediyesi'nin 300 milyon lira borcu olduğunu belirten Başkan Atlı, esnaf borcunun ise 160 milyon liradan 40-45 milyon TL'ye indirildiğini kaydetti. 2025 yılının Mayıs ayında, Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan tüm borçların ödenmesiyle geçmiş dönem borçlarının sıfırlanacağı müjdesini verdi.