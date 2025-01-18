Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu

Merkez Bankası'nın son faiz kararının ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Yüksek enflasyon döneminde birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bu durum önemli bir fırsat oldu. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesapları, kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyenler için cazip bir seçenek haline geldi. İşte 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi...