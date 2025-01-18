Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu

Bankalar, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından mevduat faiz oranlarını değiştirdi. Böylelikle Şubat ayı mevduat faiz oranları da netleşti. İşte 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi...

Kaynak: Haber Merkezi

Banka Mevduat faizi Faiz
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Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu - Resim: 1

Merkez Bankası'nın son faiz kararının ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Yüksek enflasyon döneminde birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bu durum önemli bir fırsat oldu. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesapları, kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyenler için cazip bir seçenek haline geldi. İşte 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi...

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Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu - Resim: 2

AKBANK

Faiz Oranı %46,00

Net Getiri 7.259 TL

Vade Sonu Tutar 207.259 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %45,50

Net Getiri 7.180 TL

Vade Sonu Tutar 207.180 TL

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Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu - Resim: 3

ING

Faiz Oranı %50,00

Net Getiri 7.890 TL

Vade Sonu Tutar 207.890

DENİZBANK

Faiz Oranı %47,00

Net Getiri 7.417 TL

Vade Sonu Tutar 207.417 TL

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