Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu
Bankalar, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından mevduat faiz oranlarını değiştirdi. Böylelikle Şubat ayı mevduat faiz oranları da netleşti. İşte 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi...
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın son faiz kararının ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Yüksek enflasyon döneminde birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bu durum önemli bir fırsat oldu. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesapları, kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyenler için cazip bir seçenek haline geldi. İşte 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi...
AKBANK
Faiz Oranı %46,00
Net Getiri 7.259 TL
Vade Sonu Tutar 207.259 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %45,50
Net Getiri 7.180 TL
Vade Sonu Tutar 207.180 TL
ING
Faiz Oranı %50,00
Net Getiri 7.890 TL
Vade Sonu Tutar 207.890
DENİZBANK
Faiz Oranı %47,00
Net Getiri 7.417 TL
Vade Sonu Tutar 207.417 TL