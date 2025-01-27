Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı: SSK, Bağkur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Rakamı Duyan Bankaya Koştu

2025 yılına girilmesiyle birlikte, emeklilerin merakla beklediği banka promosyon kampanyaları da netlik kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı: SSK, Bağkur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Rakamı Duyan Bankaya Koştu - Resim: 1

Bankalar, emekliye ek gelir sağlayan cazip tekliflerini birer birer duyurarak rekabeti üst seviyeye taşıdı. İşte Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank ve diğer bankaların sunduğu promosyon detayları:

HALKBANK

Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca bu banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Maaş tutarına göre promosyon detayları şöyle:

10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

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Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı: SSK, Bağkur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Rakamı Duyan Bankaya Koştu - Resim: 2

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, 2025 promosyon kampanyasında maaş tutarına göre nakit destek sağlıyor. 31 Ocak 2025'e kadar geçerli olan kampanya kapsamında:

10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 - 15.000 TL arası: 10.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK maaşını kendisine taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri faydalanabiliyor.

ING TÜRKİYE

ING Türkiye, maaşını taşıyan emeklilere, maaş aralığına göre 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca otomatik fatura talimatı ve Turuncu Hesap kampanyası ile toplam promosyon 20.000 TL’ye kadar çıkıyor. Maaş aralığına göre promosyonlar:

10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 - 15.000 TL arası: 10.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

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Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı: SSK, Bağkur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Rakamı Duyan Bankaya Koştu - Resim: 3

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor. Ayrıca her emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye kadar ek ödeme sunuluyor. Maaş aralığına göre detaylar:

10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL arası: 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Ayrıca emeklilere özel kredi kartından yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 16.200 TL’ye varan avantaj sunuluyor.

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Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı: SSK, Bağkur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Rakamı Duyan Bankaya Koştu - Resim: 4

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor. Detaylar:

10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL arası: 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

DENİZBANK

DenizBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ayrıca MobilDeniz, otomatik fatura talimatı ve kredi kartı kullanımıyla ek ödeme imkanları sağlanıyor. Promosyon detayları:

10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL arası: 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

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Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı: SSK, Bağkur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Rakamı Duyan Bankaya Koştu - Resim: 5

VAKIFBANK

VakıfBank, emekli maaşını taşıyanlara 3 yıl için toplamda 12.000 TL’ye varan promosyon ödüyor. Maaş aralığına göre promosyon ödemeleri şu şekilde:

10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL arası: 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

AKBANK

Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Detaylar:

10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 - 15.000 TL arası: 10.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL’ye varan promosyon imkanı sağlıyor. Ayrıca 2 yeni fatura talimatı verenler için ek 2.500 TL ödeme yapılıyor.

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