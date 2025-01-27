Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı: SSK, Bağkur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Rakamı Duyan Bankaya Koştu
2025 yılına girilmesiyle birlikte, emeklilerin merakla beklediği banka promosyon kampanyaları da netlik kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar, emekliye ek gelir sağlayan cazip tekliflerini birer birer duyurarak rekabeti üst seviyeye taşıdı. İşte Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank ve diğer bankaların sunduğu promosyon detayları:
HALKBANK
Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca bu banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Maaş tutarına göre promosyon detayları şöyle:
10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, 2025 promosyon kampanyasında maaş tutarına göre nakit destek sağlıyor. 31 Ocak 2025'e kadar geçerli olan kampanya kapsamında:
10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 - 15.000 TL arası: 10.000 TL
15.000 - 20.000 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK maaşını kendisine taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri faydalanabiliyor.
ING TÜRKİYE
ING Türkiye, maaşını taşıyan emeklilere, maaş aralığına göre 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca otomatik fatura talimatı ve Turuncu Hesap kampanyası ile toplam promosyon 20.000 TL’ye kadar çıkıyor. Maaş aralığına göre promosyonlar:
10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 - 15.000 TL arası: 10.000 TL
15.000 - 20.000 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor. Ayrıca her emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye kadar ek ödeme sunuluyor. Maaş aralığına göre detaylar:
10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 - 15.000 TL arası: 8.000 TL
15.000 - 20.000 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Ayrıca emeklilere özel kredi kartından yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 16.200 TL’ye varan avantaj sunuluyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor. Detaylar:
10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 - 15.000 TL arası: 8.000 TL
15.000 - 20.000 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
DENİZBANK
DenizBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ayrıca MobilDeniz, otomatik fatura talimatı ve kredi kartı kullanımıyla ek ödeme imkanları sağlanıyor. Promosyon detayları:
10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 - 15.000 TL arası: 8.000 TL
15.000 - 20.000 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
VAKIFBANK
VakıfBank, emekli maaşını taşıyanlara 3 yıl için toplamda 12.000 TL’ye varan promosyon ödüyor. Maaş aralığına göre promosyon ödemeleri şu şekilde:
10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 - 15.000 TL arası: 8.000 TL
15.000 - 20.000 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
AKBANK
Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Detaylar:
10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 - 15.000 TL arası: 10.000 TL
15.000 - 20.000 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL’ye varan promosyon imkanı sağlıyor. Ayrıca 2 yeni fatura talimatı verenler için ek 2.500 TL ödeme yapılıyor.