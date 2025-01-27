Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı: SSK, Bağkur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Rakamı Duyan Bankaya Koştu

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, 2025 promosyon kampanyasında maaş tutarına göre nakit destek sağlıyor. 31 Ocak 2025'e kadar geçerli olan kampanya kapsamında:

10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 - 15.000 TL arası: 10.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK maaşını kendisine taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri faydalanabiliyor.

ING TÜRKİYE

ING Türkiye, maaşını taşıyan emeklilere, maaş aralığına göre 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca otomatik fatura talimatı ve Turuncu Hesap kampanyası ile toplam promosyon 20.000 TL’ye kadar çıkıyor. Maaş aralığına göre promosyonlar:

10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 - 15.000 TL arası: 10.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL