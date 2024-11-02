Bankaların Oranları Değişti: 120 Ay Vadeli 2 Milyon Liranın Geri Ödemesi Ne Kadar Oldu?
Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası bankaların konut kredisi faiz oranları yeniden güncellendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahibi olmayı planlayanlar için konut kredileri, çeşitli faiz oranları ve ödeme koşullarıyla sunuluyor. 120 ay vade ile 2 milyon TL konut kredisi çekmek isteyenler için bankaların belirlediği faiz oranları ve aylık ödeme tutarları netleşti.
120 AY VADEYLE 2 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEMESİ KAÇ LİRA OLDU?
Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası bankalar, konut kredilerinde belirgin değişiklikler yaparak faiz oranlarını yukarı çekti. 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi almak isteyenler için geri ödeme planı şu şekilde oluşuyor:
AKBANK
Faiz Oranı %2,89
Aylık Taksit 59.757,08 TL
Toplam Ödeme 7.195.469 TL
ING
Faiz Oranı %3,19
Aylık Taksit 65.308,18 TL
Toplam Ödeme 7.858.241 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı%2,99
Aylık Taksit 61.595,32 TL
Toplam Ödeme 7.411.338 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %3,06
Aylık Taksit 62.889,51 TL
Toplam Ödeme 7.571.535 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı %3,09
Aylık Taksit 63.445,96 TL
Toplam Ödeme 7.630.889 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı %3,30
Aylık Taksit 67.369,06 TL
Toplam Ödeme 8.105.287 TL
HALKBANK
Faiz Oranı %3,40
Aylık Taksit 69.253,07 TL
Toplam Ödeme 8.334.068 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %4,21
Aylık Taksit 84.801,56 TL
Toplam Ödeme 10.193.146 TL