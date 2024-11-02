Bankaların Oranları Değişti: 120 Ay Vadeli 2 Milyon Liranın Geri Ödemesi Ne Kadar Oldu?

Ev sahibi olmayı planlayanlar için konut kredileri, çeşitli faiz oranları ve ödeme koşullarıyla sunuluyor. 120 ay vade ile 2 milyon TL konut kredisi çekmek isteyenler için bankaların belirlediği faiz oranları ve aylık ödeme tutarları netleşti.

120 AY VADEYLE 2 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEMESİ KAÇ LİRA OLDU?

Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası bankalar, konut kredilerinde belirgin değişiklikler yaparak faiz oranlarını yukarı çekti. 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi almak isteyenler için geri ödeme planı şu şekilde oluşuyor: