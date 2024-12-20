Bankaların Müşteri Kapma Yarışı Kızıştı: Sıfır Faizli Kredide Rakamlar Güncellendi

Enflasyonla mücadelede kredi kartı kullanımını kısıtlamak amacıyla yüksek faizler uygulansa da, yılın sonuna doğru bankalar bilanço hedeflerini tutturabilmek için esneklik sağlayan yeni kampanyalara yöneldi. Peki hangi banka ne kadar sıfır faizli kredi veriyor? İşte listesi…

EN YÜKSEK SIFIR FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR BELLİ OLDU

QNB Finansbank: Mobil uygulamadan yeni müşteri olanlara 6 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans sunuyor.

TEB: İlk kez TEB müşterisi olanlara, TEB kredi kartları üzerinden 25 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle taksitli nakit avans imkanı sağlıyor.

Garanti Bankası: Mobil uygulamadan müşteri olanlara 25 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve yine 25 bin TL'ye varan yüzde 0 faizli, toplamda 50 bin TL'ye kadar 6 ay vade ile taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Akbank: Mobil uygulama üzerinden banka müşterisi olanlara, yüzde 0 faizli 25 bin TL'ye kadar 3 ay vadeli taksitli 'arta para' ve 25 bin TL'ye kadar yine 3 ay vadeli taksitli avansla toplamda 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit imkanı sağlıyor.

Denizbank: Cep uygulaması üzerinden yeni müşterilere özel, 25 bin TL'ye varan taksitli nakit ve 10 bin TL'ye varan yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuyor. Bu kampanya TROY kredi kartları için geçerli.

İş Bankası: İşCep üzerinden 3 ay ertelemeli kredi, ayrıca 25 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli taksitli nakit avans ve 30 bin TL'ye varan yüzde 0 faizli ek hesap ile toplamda 55 bin TL'ye kadar nakit avans imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası: Ziraat Mobil'den müşteri olanlara 5 bin TL Bankkart Lira imkanı sağlıyor. Bankanın POS'undan tek seferde 2.500 TL ve üzeri alışverişte 500 TL, toplamda 5.000 TL Bankkart Lira hediye ederken, ücretsiz havale ve yüzde 50 indirimli fast hizmeti sunuyor.