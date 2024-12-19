Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı! 490 Bin Liranın Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı
2024 yılının sonuna iki hafta kala, yıl sonu kampanyalarının etkisiyle mevduat faiz oranları yüzde 56 seviyesine kadar yükseldi.
Bankların güncellediği yeni mevduat faizi oranıyla 100 bin TL mevduatın aylık net getirisi 4.406,56 TL olarak hesaplanırken, 490 aylık net getiri ise 21a bin 592,13 TL'ye ulaşıyor. Bankacılık sektöründen gelen bilgilere göre, yüzde 50 ve üzerindeki faiz teklifleri kısa vadeli olup, 90 günden uzun vadelerde oranlar ciddi şekilde düşüyor.
BANKALARIN MEVDUAT FAİZİ ORANLARI UÇUŞA GEÇTİ
Son 2-4 haftalık dönemde faiz indirimi beklentileri, gecelik TL faizlerinin yüzde 50'nin altına düşmesi, piyasadaki yüksek TL likiditesi ve kredi kısıtlamaları nedeniyle mevduat faizleri en kısa vadede yüzde 44-49 aralığına kadar gerilemişti. Ancak yıl sonu etkisiyle bankalar tarafından sunulan mevduat oranlarında yeniden bir artış gözlemlendi.
BANKA BANKA MEVDUAT FAİZİNDE YENİ LİSTE
ON PLUS
Faiz Oranı: %56
Net Kazanç: 21.592,13 TL
Vade Sonu Tutar: 511.592,13 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 20.435,41 TL
Vade Sonu Tutar: 510.435,41 TL
TEB
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 20.435,41 TL
Vade Sonu Tutar: 510.435,41 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 20.435,41 TL
Vade Sonu Tutar: 510.435,41 TL
ING
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 20.049,84 TL
Vade Sonu Tutar: 510.049,84 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 19.664,26 TL
Vade Sonu Tutar: 509.664,26 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 18.507,54 TL
Vade Sonu Tutar: 508.507,54 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 18.121,97 TL
Vade Sonu Tutar: 508.121,97 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %46,5
Net Kazanç: 17.929,18 TL
Vade Sonu Tutar: 507.929,18 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 16.579,67 TL
Vade Sonu Tutar: 506.579,67 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 16.194,1 TL
Vade Sonu Tutar: 506.194,1 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %49,5
Net Kazanç: 19.085,9 TL
Vade Sonu Tutar: 509.085,9 TL