Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı! 490 Bin Liranın Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

Bankların güncellediği yeni mevduat faizi oranıyla 100 bin TL mevduatın aylık net getirisi 4.406,56 TL olarak hesaplanırken, 490 aylık net getiri ise 21a bin 592,13 TL'ye ulaşıyor. Bankacılık sektöründen gelen bilgilere göre, yüzde 50 ve üzerindeki faiz teklifleri kısa vadeli olup, 90 günden uzun vadelerde oranlar ciddi şekilde düşüyor.