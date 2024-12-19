Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı! 490 Bin Liranın Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

2024 yılının sonuna iki hafta kala, yıl sonu kampanyalarının etkisiyle mevduat faiz oranları yüzde 56 seviyesine kadar yükseldi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı! 490 Bin Liranın Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı - Resim: 1

Bankların güncellediği yeni mevduat faizi oranıyla 100 bin TL mevduatın aylık net getirisi 4.406,56 TL olarak hesaplanırken, 490 aylık net getiri ise 21a bin 592,13 TL'ye ulaşıyor. Bankacılık sektöründen gelen bilgilere göre, yüzde 50 ve üzerindeki faiz teklifleri kısa vadeli olup, 90 günden uzun vadelerde oranlar ciddi şekilde düşüyor.

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Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı! 490 Bin Liranın Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı - Resim: 2

BANKALARIN MEVDUAT FAİZİ ORANLARI UÇUŞA GEÇTİ

Son 2-4 haftalık dönemde faiz indirimi beklentileri, gecelik TL faizlerinin yüzde 50'nin altına düşmesi, piyasadaki yüksek TL likiditesi ve kredi kısıtlamaları nedeniyle mevduat faizleri en kısa vadede yüzde 44-49 aralığına kadar gerilemişti. Ancak yıl sonu etkisiyle bankalar tarafından sunulan mevduat oranlarında yeniden bir artış gözlemlendi.

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Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı! 490 Bin Liranın Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı - Resim: 3

BANKA BANKA MEVDUAT FAİZİNDE YENİ LİSTE

ON PLUS

Faiz Oranı: %56

Net Kazanç: 21.592,13 TL

Vade Sonu Tutar: 511.592,13 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 20.435,41 TL

Vade Sonu Tutar: 510.435,41 TL

TEB

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 20.435,41 TL

Vade Sonu Tutar: 510.435,41 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 20.435,41 TL

Vade Sonu Tutar: 510.435,41 TL

ING

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 20.049,84 TL

Vade Sonu Tutar: 510.049,84 TL

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Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı! 490 Bin Liranın Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı - Resim: 4

DENİZBANK

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 19.664,26 TL

Vade Sonu Tutar: 509.664,26 TL

ODEABANK

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 18.507,54 TL

Vade Sonu Tutar: 508.507,54 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 18.121,97 TL

Vade Sonu Tutar: 508.121,97 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %46,5

Net Kazanç: 17.929,18 TL

Vade Sonu Tutar: 507.929,18 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 16.579,67 TL

Vade Sonu Tutar: 506.579,67 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 16.194,1 TL

Vade Sonu Tutar: 506.194,1 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %49,5

Net Kazanç: 19.085,9 TL

Vade Sonu Tutar: 509.085,9 TL

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