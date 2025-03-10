Bankaların Mevduat Faizi Getirisinde Büyük Değişim! 135 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Bakın Ne Kadar Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’ten yüzde 42,5’e çekti. Bu kararın ardından bankalarda mevduat hesabı bulunan yatırımcılar, faiz oranlarındaki güncellemeleri yakından takip etmeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Mevduat faizi Türkiye İş Bankası
Bankaların Mevduat Faizi Getirisinde Büyük Değişim! 135 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Bakın Ne Kadar Oldu - Resim: 1

TCMB'nin faiz indirimi sonrası bankaların vadeli mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranları güncellendi. Merkez Bankası’nın verilerine göre bankaların ortalama faiz oranları şu şekilde sıralandı:

1 aya kadar vadeli mevduat: %49,92
3 aya kadar vadeli mevduat: %51,74
6 aya kadar vadeli mevduat: %41,89
1 yıla kadar vadeli mevduat: %44,83
1 yıl ve üzeri vadeli mevduat: %34,04

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Bankaların Mevduat Faizi Getirisinde Büyük Değişim! 135 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Bakın Ne Kadar Oldu - Resim: 2

135 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte, 135 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı kazanç da netleşti. Bankalara göre mevduat faiz oranları ve net getiriler şöyle sıralandı:

ON Dijital Bankacılık – ON Plus

Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 4.929,53 TL
Vade Sonu Tutar: 139.929,53 TL

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Bankaların Mevduat Faizi Getirisinde Büyük Değişim! 135 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Bakın Ne Kadar Oldu - Resim: 3

Odea Bank – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 4.728,33 TL
Vade Sonu Tutar: 139.728,33 TL

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Bankaların Mevduat Faizi Getirisinde Büyük Değişim! 135 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Bakın Ne Kadar Oldu - Resim: 4

Fibabanka – Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 4.728,33 TL
Vade Sonu Tutar: 139.728,33 TL

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Bankaların Mevduat Faizi Getirisinde Büyük Değişim! 135 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Bakın Ne Kadar Oldu - Resim: 5

DenizBank – E-Mevduat

Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 4.376,22 TL
Vade Sonu Tutar: 139.376,22 TL

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Bankaların Mevduat Faizi Getirisinde Büyük Değişim! 135 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Bakın Ne Kadar Oldu - Resim: 6

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 4.325,92 TL
Vade Sonu Tutar: 139.325,92 TL

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Bankaların Mevduat Faizi Getirisinde Büyük Değişim! 135 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Bakın Ne Kadar Oldu - Resim: 7

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %35,5
Net Kazanç: 3.571,40 TL
Vade Sonu Tutar: 138.571,40 TL

TCMB'nin faiz kararının mevduat faiz oranlarına etkisi devam ederken, bankaların sunduğu faiz oranları ve kazançlar yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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