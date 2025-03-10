Bankaların Mevduat Faizi Getirisinde Büyük Değişim! 135 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Bakın Ne Kadar Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’ten yüzde 42,5’e çekti. Bu kararın ardından bankalarda mevduat hesabı bulunan yatırımcılar, faiz oranlarındaki güncellemeleri yakından takip etmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
TCMB'nin faiz indirimi sonrası bankaların vadeli mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranları güncellendi. Merkez Bankası’nın verilerine göre bankaların ortalama faiz oranları şu şekilde sıralandı:
1 aya kadar vadeli mevduat: %49,92
3 aya kadar vadeli mevduat: %51,74
6 aya kadar vadeli mevduat: %41,89
1 yıla kadar vadeli mevduat: %44,83
1 yıl ve üzeri vadeli mevduat: %34,04
135 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ
Faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte, 135 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı kazanç da netleşti. Bankalara göre mevduat faiz oranları ve net getiriler şöyle sıralandı:
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 4.929,53 TL
Vade Sonu Tutar: 139.929,53 TL
Odea Bank – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 4.728,33 TL
Vade Sonu Tutar: 139.728,33 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 4.728,33 TL
Vade Sonu Tutar: 139.728,33 TL
DenizBank – E-Mevduat
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 4.376,22 TL
Vade Sonu Tutar: 139.376,22 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 4.325,92 TL
Vade Sonu Tutar: 139.325,92 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %35,5
Net Kazanç: 3.571,40 TL
Vade Sonu Tutar: 138.571,40 TL
TCMB'nin faiz kararının mevduat faiz oranlarına etkisi devam ederken, bankaların sunduğu faiz oranları ve kazançlar yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.