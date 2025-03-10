Bankaların Mevduat Faizi Getirisinde Büyük Değişim! 135 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Bakın Ne Kadar Oldu

TCMB'nin faiz indirimi sonrası bankaların vadeli mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranları güncellendi. Merkez Bankası’nın verilerine göre bankaların ortalama faiz oranları şu şekilde sıralandı:

1 aya kadar vadeli mevduat: %49,92

3 aya kadar vadeli mevduat: %51,74

6 aya kadar vadeli mevduat: %41,89

1 yıla kadar vadeli mevduat: %44,83

1 yıl ve üzeri vadeli mevduat: %34,04