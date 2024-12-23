Bankaların Mevduat Faizi Getirisi İyice Kızıştı! 235 Bin Liranın Getirisi Arşa Çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz ay faiz kararını açıkladı. Bu kararın ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. 235 bin TL'lik bir mevduatın aylık net getirisi ise yatırımcılar tarafından merak ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık sektöründen gelen verilere göre, bankaların sunduğu faiz oranları, özellikle kısa vadeli mevduatlarda yüzde 50 ve üzerine çıkabiliyor. Ancak, 90 günden uzun vadeli mevduatlarda faiz oranları belirgin bir şekilde düşüyor. Son birkaç hafta içinde faiz indirimi beklentileri ve piyasadaki yüksek TL likiditesi, gecelik TL faizlerinin yüzde 50'nin altına gerilemesine neden oldu. Bununla birlikte, yıl sonu etkisiyle bankalar tarafından sunulan mevduat faizlerinde yeniden bir artış yaşandı.
Yatırımcılar, enflasyona karşı korunmak amacıyla mevduat faizlerine yönelirken, faiz kararları ve bankaların sunduğu oranlar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu bağlamda, 235 bin TL’lik bir mevduatın aylık getirisi, bankaların uyguladığı faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Peki 235 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
AKBANK
Faiz Oranı: %49,5
Net Getiri: 9.153,44 TL
Vade sonu tutar: 244.153,44 TL
ODEA
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 9.800,66 TL
Vade sonu tutar: 244.800,66 TL
CEPTE TEB
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 9.800,66 TL
Vade sonu tutar: 244.800,66 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: %56
Net Getiri: 10.355,41 TL
Vade sonu tutar: 245.355,41 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 8.506,23 TL
Vade sonu tutar: 243.506,23 TL
EN PARA
Faiz Oranı: %43
Net Getiri: 7.951,48 TL
Vade sonu tutar: 242.951,48 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %41
Net Getiri: 7.581,64 TL
Vade sonu tutar: 242.581,64 TL
ING
Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 9.615,74 TL
Vade sonu tutar: 244.615,74 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %51
Net Getiri: 9.430,82 TL
Vade sonu tutar: 244.430,82 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 8.506,23 TL
Vade sonu tutar: 243.506,23 TL