Bankaların Mevduat Faizi Getirisi İyice Kızıştı! 235 Bin Liranın Getirisi Arşa Çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz ay faiz kararını açıkladı. Bu kararın ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. 235 bin TL'lik bir mevduatın aylık net getirisi ise yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bankaların Mevduat Faizi Getirisi İyice Kızıştı! 235 Bin Liranın Getirisi Arşa Çıktı - Resim: 1

Bankacılık sektöründen gelen verilere göre, bankaların sunduğu faiz oranları, özellikle kısa vadeli mevduatlarda yüzde 50 ve üzerine çıkabiliyor. Ancak, 90 günden uzun vadeli mevduatlarda faiz oranları belirgin bir şekilde düşüyor. Son birkaç hafta içinde faiz indirimi beklentileri ve piyasadaki yüksek TL likiditesi, gecelik TL faizlerinin yüzde 50'nin altına gerilemesine neden oldu. Bununla birlikte, yıl sonu etkisiyle bankalar tarafından sunulan mevduat faizlerinde yeniden bir artış yaşandı.

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Bankaların Mevduat Faizi Getirisi İyice Kızıştı! 235 Bin Liranın Getirisi Arşa Çıktı - Resim: 2

Yatırımcılar, enflasyona karşı korunmak amacıyla mevduat faizlerine yönelirken, faiz kararları ve bankaların sunduğu oranlar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu bağlamda, 235 bin TL’lik bir mevduatın aylık getirisi, bankaların uyguladığı faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Peki 235 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

AKBANK

Faiz Oranı: %49,5
Net Getiri: 9.153,44 TL
Vade sonu tutar: 244.153,44 TL

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Bankaların Mevduat Faizi Getirisi İyice Kızıştı! 235 Bin Liranın Getirisi Arşa Çıktı - Resim: 3

ODEA

Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 9.800,66 TL
Vade sonu tutar: 244.800,66 TL

CEPTE TEB

Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 9.800,66 TL
Vade sonu tutar: 244.800,66 TL

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Bankaların Mevduat Faizi Getirisi İyice Kızıştı! 235 Bin Liranın Getirisi Arşa Çıktı - Resim: 4

ON PLUS

Faiz Oranı: %56
Net Getiri: 10.355,41 TL
Vade sonu tutar: 245.355,41 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 8.506,23 TL
Vade sonu tutar: 243.506,23 TL

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Bankaların Mevduat Faizi Getirisi İyice Kızıştı! 235 Bin Liranın Getirisi Arşa Çıktı - Resim: 5

EN PARA

Faiz Oranı: %43
Net Getiri: 7.951,48 TL
Vade sonu tutar: 242.951,48 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %41
Net Getiri: 7.581,64 TL
Vade sonu tutar: 242.581,64 TL

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Bankaların Mevduat Faizi Getirisi İyice Kızıştı! 235 Bin Liranın Getirisi Arşa Çıktı - Resim: 6

ING

Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 9.615,74 TL
Vade sonu tutar: 244.615,74 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %51
Net Getiri: 9.430,82 TL
Vade sonu tutar: 244.430,82 TL

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Bankaların Mevduat Faizi Getirisi İyice Kızıştı! 235 Bin Liranın Getirisi Arşa Çıktı - Resim: 7

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 8.506,23 TL
Vade sonu tutar: 243.506,23 TL

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