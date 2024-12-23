Bankaların Mevduat Faizi Getirisi İyice Kızıştı! 235 Bin Liranın Getirisi Arşa Çıktı

Yatırımcılar, enflasyona karşı korunmak amacıyla mevduat faizlerine yönelirken, faiz kararları ve bankaların sunduğu oranlar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu bağlamda, 235 bin TL’lik bir mevduatın aylık getirisi, bankaların uyguladığı faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Peki 235 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

AKBANK

Faiz Oranı: %49,5

Net Getiri: 9.153,44 TL

Vade sonu tutar: 244.153,44 TL