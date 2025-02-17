Bankaların Mevduat Faiz Oranları Çakıldı: 500 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Eridi
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından bankalarda mevduat faiz oranları düşmeye devam ediyor. Böylece 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi bir miktarda daha eridi.
Kaynak: Haber Merkezi
Mevduat faizlerindeki gerileme eğilimi hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz hafta 250 bin TL ve üzerindeki yüksek birikimler için en yüksek faiz oranı yüzde 49,50 seviyesindeyken, bu hafta oran yüzde 48,00'e kadar düştü. Böylece faiz getirilerinde bir miktarda daha eridi. Daha düşük mevduat mevduatları için ise yalnızca bir bankada yüzde 50 faizin görüldü.
GÖZLER MERKEZ BANKASI'NA ÇEVRİLDİ
Merkez Bankası'nın Aralık ve Ocak aylarında toplamda 500 puanlık faiz indirimi yapmasının ardından mevduat faiz oranlarında düşüş trendi başladı. Gözler, 6 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısına çevrildi. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5,03 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, enflasyonun kademeli olarak artması durumunda yeni bir faiz indirimi gelebileceği belirtiliyor.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKA
Bankaların 500 bin TL'lik yüksek mevduat faiz oranları şu şekilde sıralandı:
ODEA Bank: %48,00
ON Dijital: %47,50
Getir Finans: %47,50
ING Bank: %47,00
CEPTETEB: %47,00
500 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ
Faiz oranı: %48,00
Vade süresi: 32 Gün
Net kazanç: 17 bin 885 TL