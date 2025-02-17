Bankaların Mevduat Faiz Oranları Çakıldı: 500 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Eridi

Mevduat faizlerindeki gerileme eğilimi hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz hafta 250 bin TL ve üzerindeki yüksek birikimler için en yüksek faiz oranı yüzde 49,50 seviyesindeyken, bu hafta oran yüzde 48,00'e kadar düştü. Böylece faiz getirilerinde bir miktarda daha eridi. Daha düşük mevduat mevduatları için ise yalnızca bir bankada yüzde 50 faizin görüldü.