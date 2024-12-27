Bankaların Mevduat Faiz Oranları Çakıldı: 300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Sil Baştan Değişti
Merkez Bankası, 2024 yılının son faizini 250 puan düşürerek yüzde 47,5’e çekti. Bununla beraber bankaların güncel mevduat faiz oranları da çakıldı. 300 bin liranın 32 günlük getirisi merak konusu oldu. İşte 300 bin TL'nin mevduat getirisi…
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 yılının son para politikası toplantısında politika faizini 250 puan düşürerek yüzde 47,5’e çekti. Alınan bu karar, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan mevduat faiz oranlarını doğrudan etkiledi. Bankanın politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47.5 seviyesine indirmesiyle birlikte, bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarında da bir düşüş yaşandı.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar, yeni faiz oranlarını müşterilerine duyurmaya başladı. 300 bin TL'lik mevduatın aylık getirisi belli oldu. İşte bankaların mevduat faiz oranları...
TEB - Marifetli Hesap
Faiz Oranı: yüzde 53
Net Kazanç: 12.511,48 TL
Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL
İş Bankası - Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: yüzde 42
Net Kazanç: 9.914,75 TL
Vade Sonu Tutar: 309.914,75 TL
Odea - Oksijen Hesap
Faiz Oranı: yüzde 53
Net Kazanç: 12.511,48 TL
Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL
ING - Turuncu Hesap
Faiz Oranı: yüzde 52
Net Kazanç: 12.275,41 TL
Vade Sonu Tutar: 312.275,41 TL
Alternatif Bank - VOV Hesap
Faiz Oranı: yüzde 53
Net Kazanç: 12.511,48 TL
Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL
Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: yüzde 47
Net Kazanç: 11.095,08 TL
Vade Sonu Tutar: 311.095,08 TL
DenizBank - E-Mevduat
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Kazanç: 11.803,28 TL
Vade Sonu Tutar: 311.803,28 TL
HSBC - Modern Hesap
Faiz Oranı: yüzde 53
Net Kazanç: 12.511,48 TL
Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL
Enpara.com - Vadeli Hesap
Faiz Oranı: yüzde 43
Net Kazanç: 10.150,82 TL
Vade Sonu Tutar: 310.150,82 TL
Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı TL
Faiz Oranı: yüzde 45,75
Net Kazanç: 10.800 TL
Vade Sonu Tutar: 310.800 TL
Şekerbank - E-Mevduat Hesap
Faiz Oranı: yüzde 20
Net Kazanç: 4.721,31 TL
Vade Sonu Tutar: 304.721,31 TL
Akbank - Vadeli Hesap TL
Faiz Oranı: yüzde 49,5
Net Kazanç: 11.685,25 TL
Vade Sonu Tutar: 311.685,25 TL
Halkbank - E-Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: yüzde 39
Net Kazanç: 9.206,56 TL
Vade Sonu Tutar: 309.206,56 TL
QNB - Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: yüzde 48,5
Net Kazanç: 11.449,18 TL
Vade Sonu Tutar: 311.449,18 TL