Bankaların Mevduat Faiz Oranları Çakıldı: 300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Sil Baştan Değişti

Merkez Bankası, 2024 yılının son faizini 250 puan düşürerek yüzde 47,5’e çekti. Bununla beraber bankaların güncel mevduat faiz oranları da çakıldı. 300 bin liranın 32 günlük getirisi merak konusu oldu. İşte 300 bin TL'nin mevduat getirisi…

Kaynak: Haber Merkezi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Banka Mevduat faizi
Bankaların Mevduat Faiz Oranları Çakıldı: 300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Sil Baştan Değişti - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 yılının son para politikası toplantısında politika faizini 250 puan düşürerek yüzde 47,5’e çekti. Alınan bu karar, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan mevduat faiz oranlarını doğrudan etkiledi. Bankanın politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47.5 seviyesine indirmesiyle birlikte, bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarında da bir düşüş yaşandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar, yeni faiz oranlarını müşterilerine duyurmaya başladı. 300 bin TL'lik mevduatın aylık getirisi belli oldu. İşte bankaların mevduat faiz oranları...

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Bankaların Mevduat Faiz Oranları Çakıldı: 300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Sil Baştan Değişti - Resim: 2

TEB - Marifetli Hesap

Faiz Oranı: yüzde 53

Net Kazanç: 12.511,48 TL

Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL

İş Bankası - Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: yüzde 42

Net Kazanç: 9.914,75 TL

Vade Sonu Tutar: 309.914,75 TL

Odea - Oksijen Hesap

Faiz Oranı: yüzde 53

Net Kazanç: 12.511,48 TL

Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL

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Bankaların Mevduat Faiz Oranları Çakıldı: 300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Sil Baştan Değişti - Resim: 3

ING - Turuncu Hesap

Faiz Oranı: yüzde 52

Net Kazanç: 12.275,41 TL

Vade Sonu Tutar: 312.275,41 TL

Alternatif Bank - VOV Hesap

Faiz Oranı: yüzde 53

Net Kazanç: 12.511,48 TL

Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: yüzde 47

Net Kazanç: 11.095,08 TL

Vade Sonu Tutar: 311.095,08 TL

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Bankaların Mevduat Faiz Oranları Çakıldı: 300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Sil Baştan Değişti - Resim: 4

DenizBank - E-Mevduat

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Kazanç: 11.803,28 TL

Vade Sonu Tutar: 311.803,28 TL

HSBC - Modern Hesap

Faiz Oranı: yüzde 53

Net Kazanç: 12.511,48 TL

Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL

Enpara.com - Vadeli Hesap

Faiz Oranı: yüzde 43

Net Kazanç: 10.150,82 TL

Vade Sonu Tutar: 310.150,82 TL

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Bankaların Mevduat Faiz Oranları Çakıldı: 300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Sil Baştan Değişti - Resim: 5

Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı TL

Faiz Oranı: yüzde 45,75

Net Kazanç: 10.800 TL

Vade Sonu Tutar: 310.800 TL

Şekerbank - E-Mevduat Hesap

Faiz Oranı: yüzde 20

Net Kazanç: 4.721,31 TL

Vade Sonu Tutar: 304.721,31 TL

Akbank - Vadeli Hesap TL

Faiz Oranı: yüzde 49,5

Net Kazanç: 11.685,25 TL

Vade Sonu Tutar: 311.685,25 TL

Halkbank - E-Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: yüzde 39

Net Kazanç: 9.206,56 TL

Vade Sonu Tutar: 309.206,56 TL

QNB - Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: yüzde 48,5

Net Kazanç: 11.449,18 TL

Vade Sonu Tutar: 311.449,18 TL

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