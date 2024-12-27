Bankaların Mevduat Faiz Oranları Çakıldı: 300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Sil Baştan Değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 yılının son para politikası toplantısında politika faizini 250 puan düşürerek yüzde 47,5’e çekti. Alınan bu karar, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan mevduat faiz oranlarını doğrudan etkiledi. Bankanın politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47.5 seviyesine indirmesiyle birlikte, bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarında da bir düşüş yaşandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar, yeni faiz oranlarını müşterilerine duyurmaya başladı. 300 bin TL'lik mevduatın aylık getirisi belli oldu. İşte bankaların mevduat faiz oranları...