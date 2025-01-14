Bankaların Konut Kredisi Düştü: 1 Milyon TL’nin Geri Ödemesi Değişti! İşte Yeni Aylık Taksit Tutarı

500 BİN VE 1 MİLYON TL / 120 AY GERİ ÖDEME

Konut kredileri içinde 120 ay vadede en düşük oran olan %2,79 dikkate alındığında;

500 bin TL kredinin geri ödemesinde aylık taksit 14 bin 483 TL ve toplam geri ödeme 1 milyon 753 bin TL olarak gerçekleşiyor.

1 milyon TL’nin geri ödemesinde ise aylık taksit 28 bin 966 TL’yi buluyor. Toplam geri ödeme tutarı da 3 milyon 494 bin TL’ye yaklaşıyor.