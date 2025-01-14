Bankaların Konut Kredisi Düştü: 1 Milyon TL’nin Geri Ödemesi Değişti! İşte Yeni Aylık Taksit Tutarı
Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararının açıklanmasına kısa bir süre kala, gözler konut kredisi faiz oranlarına çevrildi. 23 Ocak’ta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, konut kredisi faiz oranları düştü. Böylelikle 1 milyon TL’nin geri ödemesi de değişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son dönemde konut kredisi talebinde yaşanan artışın etkisi sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ocak ayı faiz kararının açıklanmasına kısa bir süre kala, konut kredisi faiz oranları yatırımcıların odağında. 23 Ocak’ta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, konut kredisi faiz oranlarındaki düşüşlerin sürdüğü görüldü. Özellikle yüzde 3 ve altı faiz veya kâr payı oranı sunan bankaların sayısında artış yaşanması, sektörde dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi.
KISA VADELİ KREDİLER DAHA AVANTAJLI
Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün haberin göre, konut kredisi almayı düşünen vatandaşlar, artan faiz oranları karşısında zorlu bir karar aşamasında. Konut kredilerinin geri ödemesinde 60 ay vadede %106 olan faiz yükünün, 120 ayda %250’ye yaklaştığını belirten uzmanlar, kısa vadeli kredilerin daha avantajlı olduğunu açıkladı. Gayrimenkul sektörünün temsilcileri ise bu dönemde konut kredilerine daha çok ‘parayı tamamlama’ amacıyla, düşük tutarlar ve kısa vadede başvurulduğunu belirterek; kredi faiz oranlarının %2 ve altına gerilemesi halinde daha cazip hale gelebileceğini ifade ediyor.
120 AY VADEDE EN UZCUZ KONUT KREDİLERİ
14 Ocak 2025 itibarıyla 120 ay vadede %3 ve altında konut kredisi/finansmanı sunan bankalar ve faiz/kâr payı oranları şöyle sıralanıyor:
1-Ziraat Bankası: %2,79
2-QNB: %2,84
3-Garanti BBVA: %2,88
4-Akbank: %2,89
5-Vakıf Katılım: %2,99 (Kâr Payı)
6-Türkiye Finans: %2,99 (Kâr Payı)
7-İş Bankası: %3,00
500 BİN VE 1 MİLYON TL / 120 AY GERİ ÖDEME
Konut kredileri içinde 120 ay vadede en düşük oran olan %2,79 dikkate alındığında;
500 bin TL kredinin geri ödemesinde aylık taksit 14 bin 483 TL ve toplam geri ödeme 1 milyon 753 bin TL olarak gerçekleşiyor.
1 milyon TL’nin geri ödemesinde ise aylık taksit 28 bin 966 TL’yi buluyor. Toplam geri ödeme tutarı da 3 milyon 494 bin TL’ye yaklaşıyor.
60 AY VADEDE EN UCUZ KONUT KREDİLERİ
14 Ocak 2025 itibarıyla 60 ay vadede ise %3 ve altında konut kredisi/finansmanı sunan banka sayısında gerileme dikkat çekiyor. Bu bankalar şöyle sıralanıyor:
1-QNB: %2,84
2-Ziraat Bankası: %2,89
3-Akbank: %2,89
4-Garanti BBVA: %2,91
5-İş Bankası: %3,00
500 BİN VE 1 MİLYON TL / 60 AY GERİ ÖDEME
60 ay vadede ise en düşük oran olan %2,84 dikkate alındığında;
500 bin TL kredinin geri ödemesinde aylık taksit 17 bin 452 TL ve toplam geri ödeme 1 milyon 61 bin TL olarak gerçekleşiyor.
1 milyon TL’nin geri ödemesinde ise aylık taksit 34 bin 903 TL’yi buluyor. Toplam geri ödeme tutarı da 2 milyon 110 bin TL oluyor.