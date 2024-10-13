Bankaların Faiz Yarışı Hız Kesmiyor: Aylık Mevduat Getirisinde Yeni Tablo Ortaya Çıktı

Faizlerin 2024 yılının başından itibaren düşeceğine dair beklentiler artsa da, risksiz getiri sağlayan vadeli mevduatlar yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bankalarda ortalama faiz oranları yüzde 45-50 bandında olsa da, bazı bankalar yüzde 54’e varan cazip fırsatlar sunuyor. İşte yüksek getirili mevduat hesapları için son fırsatlar...

FAİZ YÜZDE 59'A DAYANDI

Faiz oranlarında yıl başından sonra düşüş beklentisi, bazı yatırımcıların vadeli mevduatlara ilgisini azaltmış olsa da, risksiz ve garantili getiri sağlayan bu yatırım aracı hâlâ popülerliğini koruyor. Özellikle 1-3 ay vadeli mevduatlarda faiz oranları yüksek seyrini sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 4 Ekim haftasına ilişkin verilerine göre, yıllık bileşik ortalama faiz oranı yüzde 59,74 seviyesinde.

YENİ MÜŞTERİLER DAHA AVANTAJLI

Bazı bankalar, özellikle dijital platformlarda, yeni müşterilere özel cazip faiz oranları sunuyor. Bu oranlar yüzde 53-54 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Mevcut müşteriler için faiz oranları yüzde 45-46 seviyelerinde kalırken, yüksek faiz arayışında olan yatırımcılar yeni müşteri avantajlarını değerlendirebilir.