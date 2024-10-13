Bankaların Faiz Yarışı Hız Kesmiyor: Aylık Mevduat Getirisinde Yeni Tablo Ortaya Çıktı
Mevduat faiz oranlarındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Faizlerin 2024 yılının başından itibaren düşeceğine dair beklentiler artsa da, risksiz getiri sağlayan vadeli mevduatlar yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bankalarda ortalama faiz oranları yüzde 45-50 bandında olsa da, bazı bankalar yüzde 54’e varan cazip fırsatlar sunuyor. İşte yüksek getirili mevduat hesapları için son fırsatlar...
FAİZ YÜZDE 59'A DAYANDI
Faiz oranlarında yıl başından sonra düşüş beklentisi, bazı yatırımcıların vadeli mevduatlara ilgisini azaltmış olsa da, risksiz ve garantili getiri sağlayan bu yatırım aracı hâlâ popülerliğini koruyor. Özellikle 1-3 ay vadeli mevduatlarda faiz oranları yüksek seyrini sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 4 Ekim haftasına ilişkin verilerine göre, yıllık bileşik ortalama faiz oranı yüzde 59,74 seviyesinde.
YENİ MÜŞTERİLER DAHA AVANTAJLI
Bazı bankalar, özellikle dijital platformlarda, yeni müşterilere özel cazip faiz oranları sunuyor. Bu oranlar yüzde 53-54 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Mevcut müşteriler için faiz oranları yüzde 45-46 seviyelerinde kalırken, yüksek faiz arayışında olan yatırımcılar yeni müşteri avantajlarını değerlendirebilir.
FAİZDE FIRSATI KAÇIRMAMAK ÖNEMLİ
Yatırımcıların, mevduat faiz oranlarından maksimum getiri elde edebilmek için sık sık farklı bankaların sunduğu fırsatları takip etmeleri öneriliyor. Tek bir bankayla çalışmak ve vade bitiminde faizleri gözden kaçırmak, potansiyel kazançları azaltabilir. Dolayısıyla, farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırmak ve yüksek getiri sağlayacak fırsatları yakalamak büyük önem taşıyor.
BÜYÜK YATIRIMCIYA ÖZEL FAİZ UYGULAMASI
Yatırımı 1 milyon TL ve üzeri olan müşteriler için bankalar, standart faiz oranlarının üzerinde, ekstra 1-2 puan daha fazla faiz imkanı sunabiliyor. Özellikle 32-92 gün vadeli mevduat hesaplarında, yüksek getiri elde etmek mümkün. Ancak, bankalar uzun vadeli faiz oranlarını geri çekmiş durumda ve yılbaşından itibaren faiz oranlarında bir düşüş bekleniyor.
MEVDUATTA STOPAJ ORANLARI
Vadeli mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları da vade süresine göre değişiklik gösteriyor. 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 7,5, bir yıla kadar olan vadelerde yüzde 5 ve bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 2,5 stopaj uygulanıyor. Mevcut stopaj oranları 31 Ekim 2024’e kadar geçerli olacak.
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