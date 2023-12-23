Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesi, bankaların verdiği TL mevduat faizini de değiştirdi. Bankalar faiz oranlarını güncelledi.

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Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? - Resim: 1

Bankaların faiz rakamları güncellendi. Mevduat hesabı açtırmak isteyenlerin merak ettiği soru yanıt buldu. Peki 1 milyon liranın faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka o oranlar...

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Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? - Resim: 2

ING: Faiz oranı: Yüzde 42 Net getiri: 34.980 TL Vade sonu ödeme: 1.034.980 TL

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Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? - Resim: 3

Alternatif Bank: Faiz oranı: Yüzde 47 Net getiri: 39.145 TL Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL

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Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? - Resim: 4

Denizbank: Faiz oranı: Yüzde 46 Net getiri: 38.312 TL Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL

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Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? - Resim: 5

Garanti BBVA: Faiz oranı: Yüzde 45 Net getiri: 37.479 TL Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

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Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? - Resim: 6

Türkiye Finans: Faiz oranı: Yüzde 45 Net getiri: 37.479 TL Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

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Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? - Resim: 7

Fibabanka: Faiz oranı: Yüzde 45 Net getiri: 37.479 TL Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

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Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? - Resim: 8

TEB: Faiz oranı: Yüzde 45 Net getiri: 37.479 TL Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

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Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? - Resim: 9

Odea: Faiz oranı: Yüzde 45 Net getiri: 37.479 TL Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

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Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? - Resim: 10

Yapı Kredi: Faiz oranı: Yüzde 44 Net getiri: 36.646 TL Vade sonu ödeme: 1.036.646 TL

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Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? - Resim: 11

Anadolubank: Faiz oranı: Yüzde 44 Net getiri: 36.646 TL Vade sonu ödeme: 1.036.646 TL

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Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? - Resim: 12

Akbank: Faiz oranı: Yüzde 47 Net getiri: 39.145 TL Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL

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Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? - Resim: 13

Vakıfbank: Faiz oranı: Yüzde 41 Net getiri: 34.147 TL Vade sonu ödeme: 1.034.147 TL

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