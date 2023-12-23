Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesi, bankaların verdiği TL mevduat faizini de değiştirdi. Bankalar faiz oranlarını güncelledi.
Bankaların faiz rakamları güncellendi. Mevduat hesabı açtırmak isteyenlerin merak ettiği soru yanıt buldu. Peki 1 milyon liranın faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka o oranlar...
ING: Faiz oranı: Yüzde 42 Net getiri: 34.980 TL Vade sonu ödeme: 1.034.980 TL
Alternatif Bank: Faiz oranı: Yüzde 47 Net getiri: 39.145 TL Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL
Denizbank: Faiz oranı: Yüzde 46 Net getiri: 38.312 TL Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL
Garanti BBVA: Faiz oranı: Yüzde 45 Net getiri: 37.479 TL Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Türkiye Finans: Faiz oranı: Yüzde 45 Net getiri: 37.479 TL Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Fibabanka: Faiz oranı: Yüzde 45 Net getiri: 37.479 TL Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
TEB: Faiz oranı: Yüzde 45 Net getiri: 37.479 TL Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Odea: Faiz oranı: Yüzde 45 Net getiri: 37.479 TL Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Yapı Kredi: Faiz oranı: Yüzde 44 Net getiri: 36.646 TL Vade sonu ödeme: 1.036.646 TL
Anadolubank: Faiz oranı: Yüzde 44 Net getiri: 36.646 TL Vade sonu ödeme: 1.036.646 TL
Akbank: Faiz oranı: Yüzde 47 Net getiri: 39.145 TL Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL
Vakıfbank: Faiz oranı: Yüzde 41 Net getiri: 34.147 TL Vade sonu ödeme: 1.034.147 TL