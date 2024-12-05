Bankaların Faiz Oranları Değişti: 40 Bin Liranın Aylık Getirisi Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın mevduat faizlerine ilişkin yaptığı açıklama sonrasında vatandaşlar birikimlerinin aylık ve yıllık mevduat getirilerini araştırmaya başladı. 40 bin liranın aylık getirisi banka banka listelendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, mevduat faizlerine ilişkin olarak, "Mevduat faizleri, Türk lirası tasarruflarını destekleyici seviyelerde kalacak" açıklamasında bulunmuştu.
Yatırımcılar, Karahan’ın mevduat faizlerine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından bankaların faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor.
40 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ LİSTELENDİ
Karahan’ın açıklamaları sonrası bankaların mevduat faizleri şöyle şekillendi:
TEB
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 1.668,2 TL
Vade Sonu Tutar: 41.668,2 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 1.668,2 TL
Vade Sonu Tutar: 41.668,2 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: %51
Faiz Oranı:1.605,25 TL
Vade Sonu Tutar: 41.605,25 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %51
Faiz Oranı:1.605,25 TL
Vade Sonu Tutar: 41.605,25 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 1.573,77 TL
Vade Sonu Tutar: 41.573,77 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 1.510,82 TL
Vade Sonu Tutar: 41.510,82 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 1.447,87 TL
Vade Sonu Tutar: 41.447,87 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 1.259,02 TL
Vade Sonu Tutar: 41.259,02 TL