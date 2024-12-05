Bankaların Faiz Oranları Değişti: 40 Bin Liranın Aylık Getirisi Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın mevduat faizlerine ilişkin yaptığı açıklama sonrasında vatandaşlar birikimlerinin aylık ve yıllık mevduat getirilerini araştırmaya başladı. 40 bin liranın aylık getirisi banka banka listelendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bankaların Faiz Oranları Değişti: 40 Bin Liranın Aylık Getirisi Belli Oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, mevduat faizlerine ilişkin olarak, "Mevduat faizleri, Türk lirası tasarruflarını destekleyici seviyelerde kalacak" açıklamasında bulunmuştu.

Yatırımcılar, Karahan’ın mevduat faizlerine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından bankaların faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor.

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Bankaların Faiz Oranları Değişti: 40 Bin Liranın Aylık Getirisi Belli Oldu - Resim: 2

40 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ LİSTELENDİ

Karahan’ın açıklamaları sonrası bankaların mevduat faizleri şöyle şekillendi:

TEB

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 1.668,2 TL

Vade Sonu Tutar: 41.668,2 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 1.668,2 TL

Vade Sonu Tutar: 41.668,2 TL

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Bankaların Faiz Oranları Değişti: 40 Bin Liranın Aylık Getirisi Belli Oldu - Resim: 3

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: %51

Faiz Oranı:1.605,25 TL

Vade Sonu Tutar: 41.605,25 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %51

Faiz Oranı:1.605,25 TL

Vade Sonu Tutar: 41.605,25 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 1.573,77 TL

Vade Sonu Tutar: 41.573,77 TL

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Bankaların Faiz Oranları Değişti: 40 Bin Liranın Aylık Getirisi Belli Oldu - Resim: 4

ODEABANK

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 1.510,82 TL

Vade Sonu Tutar: 41.510,82 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 1.447,87 TL

Vade Sonu Tutar: 41.447,87 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 1.259,02 TL

Vade Sonu Tutar: 41.259,02 TL

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